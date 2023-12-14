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Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" / Фото: Associated Press

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує обіграти "Алавес" і зберегти лідерство у таблиці Примери.

15 – 18 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" та "Райо Вальєкано".

У суботу мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао, а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Барселону".

У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Вільярреалом".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Алавес".

  • Після 16-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (41 очко). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (39). На третьому місці – "Атлетіко" (34 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (34).
  • Матчі 18-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 21 грудня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 15 грудня
22:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Субота, 16 грудня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ГРАНАДА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 17 грудня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БЕТІС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   КАДІС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Понеділок, 18 грудня
22:00 ЖИРОНА   _:_   АЛАВЕС

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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