Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує обіграти "Алавес" і зберегти лідерство у таблиці Примери.

15 – 18 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" та "Райо Вальєкано".

У суботу мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао, а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Барселону".

У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Вільярреалом".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Алавес".

Після 16-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (41 очко). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (39). На третьому місці – "Атлетіко" (34 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (34).

Матчі 18-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 21 грудня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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