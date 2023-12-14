Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує обіграти "Алавес" і зберегти лідерство у таблиці Примери.
15 – 18 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" та "Райо Вальєкано".
У суботу мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао, а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Барселону".
У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму стадіоні зустрінеться з "Вільярреалом".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Алавес".
- Після 16-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (41 очко). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (39). На третьому місці – "Атлетіко" (34 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (34).
- Матчі 18-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 21 грудня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 15 грудня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Субота, 16 грудня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 17 грудня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|КАДІС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Понеділок, 18 грудня
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АЛАВЕС
Таблиця Ла Ліги після 16-го туру
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