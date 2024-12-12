Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Барселона", якій наступають на п'яти "Реал" і "Атлетіко".

13-15 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Валенсією".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Мальоркою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у неділю: мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе", а лідер чемпіонату "Барселона" протистоятиме "Леганесу".

За підсумками 16-го туру таблицю Примери очолює "Барселона" (38 очок). На другому та третьому місцях відповідно йдуть мадридські "Реал" (36 балів) та "Атлетіко" (35 пунктів), які мають матч у запасі. Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (32 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

17 ТУР П'ятниця, 13 грудня 22:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ ВАЛЕНСІЯ Субота, 14 грудня 15:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ ОСАСУНА 17:15 МАЛЬОРКА _:_ ЖИРОНА 19:30 СЕВІЛЬЯ _:_ СЕЛЬТА 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 15 грудня 15:00 АТЛЕТІКО _:_ ХЕТАФЕ 17:15 АЛАВЕС _:_ АТЛЕТИК 19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ БЕТІС 19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ЛЕГАНЕС

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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