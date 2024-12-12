Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Барселона", якій наступають на п'яти "Реал" і "Атлетіко".
13-15 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Валенсією".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Мальоркою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Райо Вальєкано".
Завершиться тур у неділю: мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе", а лідер чемпіонату "Барселона" протистоятиме "Леганесу".
За підсумками 16-го туру таблицю Примери очолює "Барселона" (38 очок). На другому та третьому місцях відповідно йдуть мадридські "Реал" (36 балів) та "Атлетіко" (35 пунктів), які мають матч у запасі. Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (32 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
17 ТУР
|П'ятниця, 13 грудня
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 14 грудня
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 15 грудня
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
Таблиця Ла Ліги після 16-го туру
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