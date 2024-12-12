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Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Маскот "Барселони" / Фото: Associated Press

Лідирує у чемпіонаті "Барселона", якій наступають на п'яти "Реал" і "Атлетіко".

13-15 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Валенсією".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Мальоркою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у неділю: мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе", а лідер чемпіонату "Барселона" протистоятиме "Леганесу".

За підсумками 16-го туру таблицю Примери очолює "Барселона" (38 очок). На другому та третьому місцях відповідно йдуть мадридські "Реал" (36 балів) та "Атлетіко" (35 пунктів), які мають матч у запасі. Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (32 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
17 ТУР
П'ятниця, 13 грудня
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 14 грудня
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   ЖИРОНА
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 15 грудня
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТІС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛЕГАНЕС

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру

Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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