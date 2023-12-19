Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Бетіса", а "Реал" Луніна поміряється силами з "Алавесом".
19 – 21 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано". Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе".
У середу чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на своєму полі позмагається з "Альмерією".
Завершиться тур у четвер: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Бетіса", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна приїде в гості до "Алавеса".
- Після 17-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (44 очки). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (42). На третьому місці – "Барселона" (35). Четвертим йде "Атлетіко" (34 + гра в запасі).
- Матчі 19-го туру Ла Ліги відбудуться після різдвяно-новорічної паузи, 2 – 4 січня 2024 року.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|Вівторок, 19 грудня
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|ГРАНАДА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Середа, 20 грудня
|20:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Четвер, 21 грудня
|20:00
|БЕТІС
|_:_
|ЖИРОНА
|20:00
|КАДІС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:30
|АЛАВЕС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 17-го туру
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