Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Бетіса", а "Реал" Луніна поміряється силами з "Алавесом".

19 – 21 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано". Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе".

У середу чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на своєму полі позмагається з "Альмерією".

Завершиться тур у четвер: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Бетіса", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна приїде в гості до "Алавеса".

Після 17-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (44 очки). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (42). На третьому місці – "Барселона" (35). Четвертим йде "Атлетіко" (34 + гра в запасі).

Матчі 19-го туру Ла Ліги відбудуться після різдвяно-новорічної паузи, 2 – 4 січня 2024 року.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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