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Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков і Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Бетіса", а "Реал" Луніна поміряється силами з "Алавесом".

19 – 21 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком, у якому "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано". Того ж дня мадридський "Атлетіко" прийме "Хетафе".

У середу чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на своєму полі позмагається з "Альмерією".

Завершиться тур у четвер: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Бетіса", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна приїде в гості до "Алавеса".

  • Після 17-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (44 очки). Другу позицію посідає "Реал" Мадрид (42). На третьому місці – "Барселона" (35). Четвертим йде "Атлетіко" (34 + гра в запасі).
  • Матчі 19-го туру Ла Ліги відбудуться після різдвяно-новорічної паузи, 2 – 4 січня 2024 року.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Вівторок, 19 грудня
20:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:30 АТЛЕТІКО   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 ГРАНАДА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Середа, 20 грудня
20:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
22:30 АТЛЕТИК   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   СЕЛЬТА
Четвер, 21 грудня
20:00 БЕТІС   _:_   ЖИРОНА
20:00 КАДІС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:30 АЛАВЕС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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