Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату "Барселона" та "Атлетіко".
20-22 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Вальядолід".
У суботу "Атлетик" Більбао позмагається з "Осасуною", а в центральному поєдинку туру зустрінуться лідери чемпіонату "Барселона" та "Атлетіко".
Завершиться тур у неділю, коли мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посеред тижня став володарем Міжконтинентального кубка-2024, зійдеться із "Севільєю".
За підсумками 17-го туру таблицю Примери очолює "Барселона" (38 очок). На другому та третьому місцях відповідно йдуть мадридські "Атлетіко" (38 пунктів) та "Реал" (37 балів), які мають матч у запасі. Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (33 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
18 ТУР
|П'ятниця, 20 грудня
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 21 грудня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 22 грудня
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 17-го туру
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