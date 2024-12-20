Ла Ліга: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться лідери чемпіонату "Барселона" та "Атлетіко".

20-22 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Вальядолід".

У суботу "Атлетик" Більбао позмагається з "Осасуною", а в центральному поєдинку туру зустрінуться лідери чемпіонату "Барселона" та "Атлетіко".

Завершиться тур у неділю, коли мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посеред тижня став володарем Міжконтинентального кубка-2024, зійдеться із "Севільєю".

За підсумками 17-го туру таблицю Примери очолює "Барселона" (38 очок). На другому та третьому місцях відповідно йдуть мадридські "Атлетіко" (38 пунктів) та "Реал" (37 балів), які мають матч у запасі. Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (33 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

18 ТУР П'ятниця, 20 грудня 22:00 ЖИРОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛІД Субота, 21 грудня 15:00 ХЕТАФЕ _:_ МАЛЬОРКА 17:15 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 19:30 ОСАСУНА _:_ АТЛЕТИК 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТЛЕТІКО Неділя, 22 грудня 15:00 ВАЛЕНСІЯ _:_ АЛАВЕС 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 19:30 ЛЕГАНЕС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 БЕТІС _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру

Таблиця Ла Ліги після 17-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Будемо боротися за нього": Ребров вперше висловився про допінговий скандал з Мудриком

Визначилися пари 1/16 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Збірна України дізналася місце в рейтингу ФІФА за підсумками 2024 року