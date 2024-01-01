Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика розпочне новий рік домашнім поєдинком з "Атлетіко".
2 – 4 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
У вівторок "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Вільярреал".
У середу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Мальоркою", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі зіграє проти "Атлетіко".
Завершиться тур у четвер: чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на виїзді поміряється силами з "Лас-Пальмасом".
- Після 18-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (45 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Атлетіко" (38) і "Барселона" (38).
- Матчі 20-го туру Ла Ліги відбудуться 12 січня – 1 лютого.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|Вівторок, 2 січня
|18:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|20:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Середа, 3 січня
|18:00
|ГРАНАДА
|_:_
|КАДІС
|20:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТІС
|22:30
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Четвер, 4 січня
|18:00
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|20:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблиця Ла Ліги після 18-го туру
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