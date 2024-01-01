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Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика розпочне новий рік домашнім поєдинком з "Атлетіко".

2 – 4 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

У вівторок "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Вільярреал".

У середу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Мальоркою", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі зіграє проти "Атлетіко".

Завершиться тур у четвер: чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на виїзді поміряється силами з "Лас-Пальмасом".

  • Після 18-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (45 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Атлетіко" (38) і "Барселона" (38).
  • Матчі 20-го туру Ла Ліги відбудуться 12 січня – 1 лютого.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вівторок, 2 січня
18:00 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
20:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АЛАВЕС
22:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Середа, 3 січня
18:00 ГРАНАДА   _:_   КАДІС
20:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАЛЬОРКА
20:15 СЕЛЬТА   _:_   БЕТІС
22:30 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТІКО
Четвер, 4 січня
18:00 ОСАСУНА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
20:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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