Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика розпочне новий рік домашнім поєдинком з "Атлетіко".

2 – 4 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

У вівторок "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Вільярреал".

У середу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Мальоркою", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі зіграє проти "Атлетіко".

Завершиться тур у четвер: чинний чемпіон Іспанії "Барселона" на виїзді поміряється силами з "Лас-Пальмасом".

Після 18-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (45 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Атлетіко" (38) і "Барселона" (38).

Матчі 20-го туру Ла Ліги відбудуться 12 січня – 1 лютого.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру / Фото: flashscore.ua

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