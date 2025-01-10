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Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков / Фото: facebook.com/gironafc

Два поєдинки цього туру були зіграні раніше.

10-13 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Два поєдинки цього туру були зіграні раніше через проведення Суперкубка Іспанії: "Барселона" розгромила "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна програв "Атлетику" Більбао.

У суботу, 11 січня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Алавеса".

В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Осасуну". Завершиться тур у понеділок: "Реал Сосьєдад" позмагається з "Вільярреалом".

Після 19-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (43 очки). На другому місці йде "Атлетіко" (41 бал + матч у запасі). Третю позицію посідає "Барселона" (38 пунктів). Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
19 ТУР
Вівторок, 3 грудня
20:00 МАЛЬОРКА   1:5   БАРСЕЛОНА
Середа, 4 грудня
22:00 АТЛЕТИК   2:1   РЕАЛ МАДРИД
П'ятниця, 10 січня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 11 січня
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЖИРОНА
17:15 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   БЕТІС
19:30 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ЛЕГАНЕС
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 12 січня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   ОСАСУНА
Понеділок, 13 січня
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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