Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Два поєдинки цього туру були зіграні раніше.
10-13 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Два поєдинки цього туру були зіграні раніше через проведення Суперкубка Іспанії: "Барселона" розгромила "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна програв "Атлетику" Більбао.
У суботу, 11 січня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Алавеса".
В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Осасуну". Завершиться тур у понеділок: "Реал Сосьєдад" позмагається з "Вільярреалом".
Після 19-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (43 очки). На другому місці йде "Атлетіко" (41 бал + матч у запасі). Третю позицію посідає "Барселона" (38 пунктів). Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (36 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
19 ТУР
|Вівторок, 3 грудня
|20:00
|МАЛЬОРКА
|1:5
|БАРСЕЛОНА
|Середа, 4 грудня
|22:00
|АТЛЕТИК
|2:1
|РЕАЛ МАДРИД
|П'ятниця, 10 січня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 11 січня
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 12 січня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ОСАСУНА
|Понеділок, 13 січня
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
Таблиця Ла Ліги після 18-го туру
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