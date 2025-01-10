Ла Ліга: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Два поєдинки цього туру були зіграні раніше.

10-13 січня відбудуться матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Два поєдинки цього туру були зіграні раніше через проведення Суперкубка Іспанії: "Барселона" розгромила "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна програв "Атлетику" Більбао.

У суботу, 11 січня, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Алавеса".

В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Осасуну". Завершиться тур у понеділок: "Реал Сосьєдад" позмагається з "Вільярреалом".

Після 19-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (43 очки). На другому місці йде "Атлетіко" (41 бал + матч у запасі). Третю позицію посідає "Барселона" (38 пунктів). Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

19 ТУР Вівторок, 3 грудня 20:00 МАЛЬОРКА 1:5 БАРСЕЛОНА Середа, 4 грудня 22:00 АТЛЕТИК 2:1 РЕАЛ МАДРИД П'ятниця, 10 січня 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ СЕЛЬТА Субота, 11 січня 15:00 АЛАВЕС _:_ ЖИРОНА 17:15 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ БЕТІС 19:30 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ ЛЕГАНЕС 22:00 СЕВІЛЬЯ _:_ ВАЛЕНСІЯ Неділя, 12 січня 15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 АТЛЕТІКО _:_ ОСАСУНА Понеділок, 13 січня 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ

Таблиця Ла Ліги після 18-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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