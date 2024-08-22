Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.

23-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Сельта" – "Валенсія" та "Севілья" – "Вільярреал".

На суботу заплановано чотири матчі, зокрема "Барселона" прийме "Атлетик" Більбао.

Завершиться тур чотирма зустрічами в неділю. Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, вдома позмагається з "Вальядолідом".

А "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Зазначимо, що матчі третього туру Примери відбудуться посеред тижня, 26-29 серпня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 23 серпня 20:00 СЕЛЬТА _:_ ВАЛЕНСІЯ 22:30 СЕВІЛЬЯ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ Субота, 24 серпня 18:00 ОСАСУНА _:_ МАЛЬОРКА 20:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТЛЕТИК 20:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:30 ХЕТАФЕ _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО Неділя, 25 серпня 18:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 20:00 ЛЕГАНЕС _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 20:15 АЛАВЕС _:_ БЕТІС 22:30 АТЛЕТІКО _:_ ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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