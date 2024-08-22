Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.
23-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Сельта" – "Валенсія" та "Севілья" – "Вільярреал".
На суботу заплановано чотири матчі, зокрема "Барселона" прийме "Атлетик" Більбао.
Завершиться тур чотирма зустрічами в неділю. Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, вдома позмагається з "Вальядолідом".
А "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".
Зазначимо, що матчі третього туру Примери відбудуться посеред тижня, 26-29 серпня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 23 серпня
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Субота, 24 серпня
|18:00
|ОСАСУНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|20:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 25 серпня
|18:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|20:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|20:15
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТІС
|22:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЖИРОНА
Таблиця Ла Ліги після 1-го туру
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