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Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 23 до 25 серпня.

23-25 серпня будуть зіграні матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Сельта" – "Валенсія" та "Севілья" – "Вільярреал".

На суботу заплановано чотири матчі, зокрема "Барселона" прийме "Атлетик" Більбао.

Завершиться тур чотирма зустрічами в неділю. Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, вдома позмагається з "Вальядолідом".

А "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Зазначимо, що матчі третього туру Примери відбудуться посеред тижня, 26-29 серпня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 23 серпня
20:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Субота, 24 серпня
18:00 ОСАСУНА   _:_   МАЛЬОРКА
20:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
20:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:30 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 25 серпня
18:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
20:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
20:15 АЛАВЕС   _:_   БЕТІС
22:30 АТЛЕТІКО   _:_   ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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