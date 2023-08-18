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Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Артем Довбик (справа) / Фото: twitter.com/GironaFC

"Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Альмерією", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Хетафе".

18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Мальорка" – "Вільярреал" і "Валенсія" – "Лас-Пальмас".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Альмерією".

У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Хетафе", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" вдома зіграє проти "Кадіса".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Алавес" – "Севілья" та "Гранада" – "Райо Вальєкано".

  • Матчі 3-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 28 серпня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 18 серпня
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Субота, 19 серпня
18:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   СЕЛЬТА
20:30 АЛЬМЕРІЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 20 серпня
20:00 ЖИРОНА   _:_   ХЕТАФЕ
20:30 БАРСЕЛОНА   _:_   КАДІС
22:30 БЕТІС   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 21 серпня
20:00 АЛАВЕС   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:30 ГРАНАДА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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