Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Альмерією", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Хетафе".

18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Мальорка" – "Вільярреал" і "Валенсія" – "Лас-Пальмас".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Альмерією".

У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Хетафе", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" вдома зіграє проти "Кадіса".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Алавес" – "Севілья" та "Гранада" – "Райо Вальєкано".

Матчі 3-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 28 серпня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 18 серпня 20:30 МАЛЬОРКА _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС Субота, 19 серпня 18:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ СЕЛЬТА 20:30 АЛЬМЕРІЯ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:30 ОСАСУНА _:_ АТЛЕТИК Неділя, 20 серпня 20:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ 20:30 БАРСЕЛОНА _:_ КАДІС 22:30 БЕТІС _:_ АТЛЕТІКО Понеділок, 21 серпня 20:00 АЛАВЕС _:_ СЕВІЛЬЯ 22:30 ГРАНАДА _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру

Таблиця Ла Ліги після 1-го туру / Фото: flashscore.ua

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