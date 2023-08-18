Ла Ліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Альмерією", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Хетафе".
18 – 21 серпня відбудуться матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Мальорка" – "Вільярреал" і "Валенсія" – "Лас-Пальмас".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Альмерією".
У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Хетафе", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" вдома зіграє проти "Кадіса".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Алавес" – "Севілья" та "Гранада" – "Райо Вальєкано".
- Матчі 3-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 28 серпня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 18 серпня
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Субота, 19 серпня
|18:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|СЕЛЬТА
|20:30
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 20 серпня
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|КАДІС
|22:30
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 21 серпня
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:30
|ГРАНАДА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 1-го туру
Читайте також:
"Манчестер Сіті" у серії пенальті здолав "Севілью" та виборов Суперкубок УЄФА (відео)
АПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця