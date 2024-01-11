Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика на виїзді зустрінеться з аутсайдером ліги "Альмерією".
12 січня – 1 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
У неділю, 14 січня, "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді позмагається з найгіршою командою чемпіонату "Альмерією".
Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука завітає в гості до "Кадіса".
Зазначимо, що матчі за участю "Барселони", "Атлетіко" та мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії.
- Після 19-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (48 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Барселона" (41), "Атлетик" Більбао (38) і "Атлетіко" Мадрид (38).
- Матчі 21-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 січня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 12 січня
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 13 січня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ГРАНАДА
|Неділя, 14 січня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|КАДІС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Вівторок, 30 січня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|Середа, 31 січня
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Четвер, 1 лютого
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 19-го туру
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця
"Реал" без Луніна у феєричному матчі подужав "Атлетіко" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії (відео)
"Жирона" з Довбиком, але без Циганкова впевнено вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)