Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика на виїзді зустрінеться з аутсайдером ліги "Альмерією".

12 січня – 1 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

У неділю, 14 січня, "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді позмагається з найгіршою командою чемпіонату "Альмерією".

Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука завітає в гості до "Кадіса".

Зазначимо, що матчі за участю "Барселони", "Атлетіко" та мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії.

Після 19-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (48 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Барселона" (41), "Атлетик" Більбао (38) і "Атлетіко" Мадрид (38).

Матчі 21-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 січня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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