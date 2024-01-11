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Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика на виїзді зустрінеться з аутсайдером ліги "Альмерією".

12 січня – 1 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

У неділю, 14 січня, "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді позмагається з найгіршою командою чемпіонату "Альмерією".

Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука завітає в гості до "Кадіса".

Зазначимо, що матчі за участю "Барселони", "Атлетіко" та мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна перенесено на пізніший термін через проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії.

  • Після 19-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (48 очок), який випереджає "Жирону" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Барселона" (41), "Атлетик" Більбао (38) і "Атлетіко" Мадрид (38).
  • Матчі 21-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 січня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 12 січня
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   АЛАВЕС
Субота, 13 січня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
19:30 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 БЕТІС   _:_   ГРАНАДА
Неділя, 14 січня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ЖИРОНА
17:15 КАДІС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Вівторок, 30 січня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ОСАСУНА
Середа, 31 січня
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Четвер, 1 лютого
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 19-го туру / Фото: flashscore.ua

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