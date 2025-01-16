Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

17-20 січня відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Вальядолідом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Севілью", лідер чемпіонату "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Леганеса", а "Барселона" у гостях позмагається з "Хетафе".

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Вільярреалом" і "Мальоркою".

Після 19-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Атлетіко" (44 очки). На другому місці йде "Реал" (43 бали). Третю позицію посідає "Барселона" (38 пунктів). Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (36 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

20 ТУР П'ятниця, 17 січня 22:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ ВАЛЬЯДОЛІД Субота, 18 січня 15:00 ЖИРОНА _:_ СЕВІЛЬЯ 17:15 ЛЕГАНЕС _:_ АТЛЕТІКО 19:30 БЕТІС _:_ АЛАВЕС 22:00 ХЕТАФЕ _:_ БАРСЕЛОНА Неділя, 19 січня 15:00 СЕЛЬТА _:_ АТЛЕТИК 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 19:30 ОСАСУНА _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 22:00 ВАЛЕНСІЯ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД Понеділок, 20 січня 22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 19-го туру

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