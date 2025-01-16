Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Наразі лідирує у Примері мадридський "Атлетіко".
17-20 січня відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Вальядолідом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Севілью", лідер чемпіонату "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Леганеса", а "Барселона" у гостях позмагається з "Хетафе".
В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Вільярреалом" і "Мальоркою".
Після 19-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Атлетіко" (44 очки). На другому місці йде "Реал" (43 бали). Третю позицію посідає "Барселона" (38 пунктів). Топ-4 замикає "Атлетик" Більбао (36 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
20 ТУР
|П'ятниця, 17 січня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 18 січня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|17:15
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 19 січня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 20 січня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 19-го туру
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