Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика вдома зіграє проти "Севільї".

19 – 22 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Кадісом".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Атлетик" Більбао.

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зустрінеться з "Альмерією", чинний чемпіон "Барселона" вирушить у гості до "Бетіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Севільї".

Завершиться тур у понеділок, коли мадридський "Атлетіко" на виїзді поміряється силами з "Гранадою".

Після 20-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (49 очок). На другому місці йде "Реал" Мадрид (48 балів, гра в запасі). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (41), "Барселона" (41, матч у запасі) та "Атлетіко" Мадрид (38, поєдинок у запасі).

Матчі 22-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 січня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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