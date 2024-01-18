Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика вдома зіграє проти "Севільї".
19 – 22 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Кадісом".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Атлетик" Більбао.
В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зустрінеться з "Альмерією", чинний чемпіон "Барселона" вирушить у гості до "Бетіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Севільї".
Завершиться тур у понеділок, коли мадридський "Атлетіко" на виїзді поміряється силами з "Гранадою".
- Після 20-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (49 очок). На другому місці йде "Реал" Мадрид (48 балів, гра в запасі). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (41), "Барселона" (41, матч у запасі) та "Атлетіко" Мадрид (38, поєдинок у запасі).
- Матчі 22-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 січня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 19 січня
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|КАДІС
|Субота, 20 січня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Неділя, 21 січня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 22 січня
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 20-го туру
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