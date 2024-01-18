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Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика вдома зіграє проти "Севільї".

19 – 22 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Кадісом".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Атлетик" Більбао.

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зустрінеться з "Альмерією", чинний чемпіон "Барселона" вирушить у гості до "Бетіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Севільї".

Завершиться тур у понеділок, коли мадридський "Атлетіко" на виїзді поміряється силами з "Гранадою".

  • Після 20-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (49 очок). На другому місці йде "Реал" Мадрид (48 балів, гра в запасі). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (41), "Барселона" (41, матч у запасі) та "Атлетіко" Мадрид (38, поєдинок у запасі).
  • Матчі 22-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 січня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
П'ятниця, 19 січня
22:00 АЛАВЕС   _:_   КАДІС
Субота, 20 січня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Неділя, 21 січня
15:00 ОСАСУНА   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 БЕТІС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ЖИРОНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 22 січня
22:00 ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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