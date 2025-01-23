Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

24-27 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Осасуною".

У суботу "Атлетіко" прийме "Вільярреал", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Вальядоліда".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Атлетик" Більбао позмагається з "Леганесом", а "Барселона" прийматиме "Валенсію".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Алавесом" і "Сельтою".

Після 20-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (46 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (44 бали). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" і "Атлетик" Більбао (по 39 пунктів).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

21 ТУР П'ятниця, 24 січня 22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ОСАСУНА Субота, 25 січня 15:00 МАЛЬОРКА _:_ БЕТІС 17:15 АТЛЕТІКО _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:30 СЕВІЛЬЯ _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 22:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 26 січня 15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ЖИРОНА 17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ХЕТАФЕ 19:30 АТЛЕТИК _:_ ЛЕГАНЕС 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ВАЛЕНСІЯ Понеділок, 27 січня 22:00 АЛАВЕС _:_ СЕЛЬТА

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру

Таблиця Ла Ліги після 20-го туру / Фото: flashscore.ua

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