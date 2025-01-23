Ла Ліга: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Наразі лідером Примери є мадридський "Реал".
24-27 січня відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Осасуною".
У суботу "Атлетіко" прийме "Вільярреал", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Вальядоліда".
В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Атлетик" Більбао позмагається з "Леганесом", а "Барселона" прийматиме "Валенсію".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Алавесом" і "Сельтою".
Після 20-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (46 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (44 бали). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" і "Атлетик" Більбао (по 39 пунктів).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
21 ТУР
|П'ятниця, 24 січня
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ОСАСУНА
|Субота, 25 січня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 26 січня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 27 січня
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблиця Ла Ліги після 20-го туру
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