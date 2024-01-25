Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Сельти".
26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Альмерією" та "Алавесом".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Вільярреал".
В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться із "Сельтою", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вирушить у гості до мадридського "Атлетіко".
Завершиться тур у понеділок матчем "Хетафе" – "Гранада".
Нагадаємо, минулого туру Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик та допоміг "Жироні" знищити "Севілью" з рахунком 5:1. Циганков також відзначився забитим м'ячем.
- Після 21-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (52 очки). На другому місці йде "Реал" Мадрид (51 бал, гра в запасі). Далі розташувалися "Барселона" (44, матч у запасі), "Атлетіко" Мадрид (41, поєдинок у запасі) та "Атлетик" Більбао (41).
- Матчі 23-го туру Ла Ліги відбудуться 2 – 5 лютого.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 26 січня
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 27 січня
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТІС
|Неділя, 28 січня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|КАДІС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 29 січня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ГРАНАДА
Таблиця Ла Ліги після 21-го туру
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