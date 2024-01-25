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Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Сельти".

26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Альмерією" та "Алавесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Вільярреал".

В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться із "Сельтою", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вирушить у гості до мадридського "Атлетіко".

Завершиться тур у понеділок матчем "Хетафе" – "Гранада".

Нагадаємо, минулого туру Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик та допоміг "Жироні" знищити "Севілью" з рахунком 5:1. Циганков також відзначився забитим м'ячем.

  • Після 21-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (52 очки). На другому місці йде "Реал" Мадрид (51 бал, гра в запасі). Далі розташувалися "Барселона" (44, матч у запасі), "Атлетіко" Мадрид (41, поєдинок у запасі) та "Атлетик" Більбао (41).
  • Матчі 23-го туру Ла Ліги відбудуться 2 – 5 лютого.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 26 січня
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   АЛАВЕС
Субота, 27 січня
15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТІС
Неділя, 28 січня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЖИРОНА
17:15 КАДІС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 29 січня
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ГРАНАДА

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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