Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Сельти".

26 – 29 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Альмерією" та "Алавесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Вільярреал".

В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться із "Сельтою", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вирушить у гості до мадридського "Атлетіко".

Завершиться тур у понеділок матчем "Хетафе" – "Гранада".

Нагадаємо, минулого туру Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик та допоміг "Жироні" знищити "Севілью" з рахунком 5:1 . Циганков також відзначився забитим м'ячем.

Після 21-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (52 очки). На другому місці йде "Реал" Мадрид (51 бал, гра в запасі). Далі розташувалися "Барселона" (44, матч у запасі), "Атлетіко" Мадрид (41, поєдинок у запасі) та "Атлетик" Більбао (41).

Матчі 23-го туру Ла Ліги відбудуться 2 – 5 лютого.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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