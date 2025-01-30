Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Реал", випереджаючи "Атлетіко" на 4 очки.
Від 31 січня до 3 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Райо Вальєкано".
У суботу "Атлетіко" прийме "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Еспаньйола".
В неділю "Барселона" позмагається з "Алавесом", тоді як "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Бетісом".
Завершився тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зійдеться з "Лас-Пальмасом".
Після 21-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (45 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (42 пункти) і "Атлетик" Більбао (40 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
22 ТУР
|П'ятниця, 31 січня
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Субота, 1 лютого
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 2 лютого
|15:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понеділок, 3 лютого
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблиця Ла Ліги після 21-го туру
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