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Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

Лідирує у чемпіонаті "Реал", випереджаючи "Атлетіко" на 4 очки.

Від 31 січня до 3 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Райо Вальєкано".

У суботу "Атлетіко" прийме "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Еспаньйола".

В неділю "Барселона" позмагається з "Алавесом", тоді як "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Бетісом".

Завершився тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зійдеться з "Лас-Пальмасом".

Після 21-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (45 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (42 пункти) і "Атлетик" Більбао (40 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
22 ТУР
П'ятниця, 31 січня
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Субота, 1 лютого
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕВІЛЬЯ
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 2 лютого
15:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 БЕТІС   _:_   АТЛЕТИК
Понеділок, 3 лютого
22:00 ЖИРОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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