Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Лідирує у чемпіонаті "Реал", випереджаючи "Атлетіко" на 4 очки.

Від 31 січня до 3 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Райо Вальєкано".

У суботу "Атлетіко" прийме "Мальорку", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає у гості до "Еспаньйола".

В неділю "Барселона" позмагається з "Алавесом", тоді як "Атлетик" Більбао зустрінеться з "Бетісом".

Завершився тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зійдеться з "Лас-Пальмасом".

Після 21-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (45 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (42 пункти) і "Атлетик" Більбао (40 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

22 ТУР П'ятниця, 31 січня 22:00 ЛЕГАНЕС _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО Субота, 1 лютого 15:00 ХЕТАФЕ _:_ СЕВІЛЬЯ 17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 19:30 АТЛЕТІКО _:_ МАЛЬОРКА 22:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 2 лютого 15:00 БАРСЕЛОНА _:_ АЛАВЕС 17:15 ВАЛЕНСІЯ _:_ СЕЛЬТА 19:30 ОСАСУНА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 БЕТІС _:_ АТЛЕТИК Понеділок, 3 лютого 22:00 ЖИРОНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру / Фото: flashscore.ua

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