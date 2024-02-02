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Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" – "Атлетіко" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку 23-го туру чемпіонату Іспанії зійдуться "Реал" та "Атлетіко".

2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Мальоркою".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зіграє проти головного аутсайдера чемпіонату – "Альмерії". Того ж дня чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Алавесом", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад".

На неділю заплановано центральний поєдинок цього туру – "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко" визначатимуть сильнішого у принциповому мадридському дербі.

Завершиться тур у понеділок матчем "Райо Вальєкано" – "Севілья".

  • Після 22-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (57 очок). На другому місці йде "Жирона" (55). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (47) та "Барселона" (47).
  • Матчі 24-го туру Ла Ліги відбудуться 9 – 12 лютого.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 2 лютого
22:00 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
Субота, 3 лютого
15:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
19:30 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Неділя, 4 лютого
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   КАДІС
17:15 ОСАСУНА   _:_   СЕЛЬТА
19:30 БЕТІС   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 5 лютого
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕВІЛЬЯ

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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