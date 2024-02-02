Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 23-го туру чемпіонату Іспанії зійдуться "Реал" та "Атлетіко".

2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Мальоркою".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зіграє проти головного аутсайдера чемпіонату – "Альмерії". Того ж дня чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Алавесом", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад".

На неділю заплановано центральний поєдинок цього туру – "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко" визначатимуть сильнішого у принциповому мадридському дербі.

Завершиться тур у понеділок матчем "Райо Вальєкано" – "Севілья".

Після 22-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (57 очок). На другому місці йде "Жирона" (55). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (47) та "Барселона" (47).

Матчі 24-го туру Ла Ліги відбудуться 9 – 12 лютого.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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