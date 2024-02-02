Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 23-го туру чемпіонату Іспанії зійдуться "Реал" та "Атлетіко".
2 – 5 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Мальоркою".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зіграє проти головного аутсайдера чемпіонату – "Альмерії". Того ж дня чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Алавесом", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад".
На неділю заплановано центральний поєдинок цього туру – "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко" визначатимуть сильнішого у принциповому мадридському дербі.
Завершиться тур у понеділок матчем "Райо Вальєкано" – "Севілья".
- Після 22-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (57 очок). На другому місці йде "Жирона" (55). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (47) та "Барселона" (47).
- Матчі 24-го туру Ла Ліги відбудуться 9 – 12 лютого.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 2 лютого
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Субота, 3 лютого
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Неділя, 4 лютого
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 5 лютого
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
Таблиця Ла Ліги після 22-го туру
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