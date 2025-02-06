Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане зустріч лідерів Примери, в якій "Реал" прийматиме "Атлетіко".
7-10 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Вальядолідом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Атлетика" Більбао, а в центральному поєдинку туру поточний лідер чемпіонату "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському дербі прийме свого найближчого переслідувача – "Атлетіко".
В неділю "Барселона" на виїзді зустрінеться із "Севільєю", а завершиться тур у понеділок матчем між "Мальоркою" та "Осасуною".
Після 22-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (48 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (45 пунктів) і "Атлетик" Більбао (41 очко).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
23 ТУР
|П'ятниця, 7 лютого
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 8 лютого
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 9 лютого
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 10 лютого
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 22-го туру
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