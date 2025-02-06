Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

7-10 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Вальядолідом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Атлетика" Більбао, а в центральному поєдинку туру поточний лідер чемпіонату "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському дербі прийме свого найближчого переслідувача – "Атлетіко".

В неділю "Барселона" на виїзді зустрінеться із "Севільєю", а завершиться тур у понеділок матчем між "Мальоркою" та "Осасуною".

Після 22-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (48 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (45 пунктів) і "Атлетик" Більбао (41 очко).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

23 ТУР П'ятниця, 7 лютого 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ВАЛЬЯДОЛІД Субота, 8 лютого 15:00 СЕЛЬТА _:_ БЕТІС 17:15 АТЛЕТИК _:_ ЖИРОНА 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ АТЛЕТІКО Неділя, 9 лютого 15:00 АЛАВЕС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 ВАЛЕНСІЯ _:_ ЛЕГАНЕС 19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 22:00 СЕВІЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА Понеділок, 10 лютого 22:00 МАЛЬОРКА _:_ ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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