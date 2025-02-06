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Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Атлетіко" – "Реал" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане зустріч лідерів Примери, в якій "Реал" прийматиме "Атлетіко".

7-10 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Вальядолідом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає у гості до "Атлетика" Більбао, а в центральному поєдинку туру поточний лідер чемпіонату "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському дербі прийме свого найближчого переслідувача – "Атлетіко".

В неділю "Барселона" на виїзді зустрінеться із "Севільєю", а завершиться тур у понеділок матчем між "Мальоркою" та "Осасуною".

Після 22-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (49 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (48 балів). Третю та четверту позиції відповідно посідають "Барселона" (45 пунктів) і "Атлетик" Більбао (41 очко).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
23 ТУР
П'ятниця, 7 лютого
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
Субота, 8 лютого
15:00 СЕЛЬТА   _:_   БЕТІС
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ЖИРОНА
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 9 лютого
15:00 АЛАВЕС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 10 лютого
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру

Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 22-го туру / Фото: flashscore.ua

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