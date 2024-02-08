Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 24-го туру чемпіонату Іспанії зустрінуться лідери – "Реал" і "Жирона".

9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Бетісом".

На суботу заплановано центральний поєдинок цього туру – мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зіграє проти "Лас-Пальмаса".

У неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Севільї", а чинний чемпіон "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Гранадою".

Завершиться тур у понеділок матчем "Альмерія" – "Атлетик" Більбао.

Після 23-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (58 очок). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (50) та "Атлетіко" Мадрид (48).

Матчі 25-го туру Ла Ліги відбудуться 16 – 19 лютого.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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