Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку 24-го туру чемпіонату Іспанії зустрінуться лідери – "Реал" і "Жирона".
9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Бетісом".
На суботу заплановано центральний поєдинок цього туру – мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.
Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зіграє проти "Лас-Пальмаса".
У неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Севільї", а чинний чемпіон "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Гранадою".
Завершиться тур у понеділок матчем "Альмерія" – "Атлетик" Більбао.
- Після 23-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (58 очок). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (50) та "Атлетіко" Мадрид (48).
- Матчі 25-го туру Ла Ліги відбудуться 16 – 19 лютого.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 9 лютого
|22:00
|КАДІС
|_:_
|БЕТІС
|Субота, 10 лютого
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 11 лютого
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ГРАНАДА
|Понеділок, 12 лютого
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблиця Ла Ліги після 23-го туру
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