Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

У центральному поєдинку 24-го туру чемпіонату Іспанії зустрінуться лідери – "Реал" і "Жирона".

9 – 12 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Бетісом".

На суботу заплановано центральний поєдинок цього туру – мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Того ж дня "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зіграє проти "Лас-Пальмаса". 

У неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Севільї", а чинний чемпіон "Барселона" на своєму полі зустрінеться з "Гранадою".

Завершиться тур у понеділок матчем "Альмерія" – "Атлетик" Більбао.

  • Після 23-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (58 очок). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (50) та "Атлетіко" Мадрид (48).
  • Матчі 25-го туру Ла Ліги відбудуться 16 – 19 лютого.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 9 лютого
22:00 КАДІС   _:_   БЕТІС
Субота, 10 лютого
15:00 АЛАВЕС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ОСАСУНА
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 11 лютого
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ГРАНАДА
Понеділок, 12 лютого
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   АТЛЕТИК

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Визначилися фіналісти Кубка африканських націй – хто побореться за трофей (відео)

"Челсі" без Мудрика в переграванні розбив "Астон Віллу" та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії (відео)

"Шахтар" оголосив про повернення одного з найдорожчих гравців у своїй історії

Повʼязані теми:

Наступна публікація