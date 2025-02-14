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Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе / Фото: Associated Press

"Реал", "Атлетіко" та "Барселона" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.

14-17 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Хетафе".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", "Атлетіко" позмагається із "Сельтою", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсією".

В неділю "Атлетик" Більбао зіграє з "Еспаньйолом", а "Бетіс" прийме "Реал Сосьєдад".

Завершиться тур у понеділок, коли "Барселона" проведе поєдинок з "Райо Вальєкано".

Після 23-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (50 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (49 балів). Третю позицію посідає "Барселона" (48 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (44 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
24 ТУР
П'ятниця, 14 лютого
22:00 ЖИРОНА   _:_   ХЕТАФЕ
Субота, 15 лютого
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   АЛАВЕС
17:15 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 16 лютого
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   АТЛЕТИК
17:15 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 БЕТІС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Понеділок, 17 лютого
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

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