Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал", "Атлетіко" та "Барселона" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.

14-17 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Хетафе".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", "Атлетіко" позмагається із "Сельтою", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсією".

В неділю "Атлетик" Більбао зіграє з "Еспаньйолом", а "Бетіс" прийме "Реал Сосьєдад".

Завершиться тур у понеділок, коли "Барселона" проведе поєдинок з "Райо Вальєкано".

Після 23-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (50 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (49 балів). Третю позицію посідає "Барселона" (48 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (44 очки).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

24 ТУР П'ятниця, 14 лютого 22:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ Субота, 15 лютого 15:00 ЛЕГАНЕС _:_ АЛАВЕС 17:15 ОСАСУНА _:_ РЕАЛ МАДРИД 19:30 АТЛЕТІКО _:_ СЕЛЬТА 22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ВАЛЕНСІЯ Неділя, 16 лютого 15:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ АТЛЕТИК 17:15 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 МАЛЬОРКА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 БЕТІС _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД Понеділок, 17 лютого 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру

Таблиця Ла Ліги після 23-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

"Реал" і "Барселона" дізналися суперників: результати жеребкування півфіналу Кубка Іспанії

АПЛ: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/16 фіналу