Ла Ліга: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал", "Атлетіко" та "Барселона" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.
14-17 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Хетафе".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Осасуною", "Атлетіко" позмагається із "Сельтою", а "Вільярреал" зійдеться з "Валенсією".
В неділю "Атлетик" Більбао зіграє з "Еспаньйолом", а "Бетіс" прийме "Реал Сосьєдад".
Завершиться тур у понеділок, коли "Барселона" проведе поєдинок з "Райо Вальєкано".
Після 23-го туру лідирує у Ла Лізі мадридський "Реал" (50 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (49 балів). Третю позицію посідає "Барселона" (48 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (44 очки).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
24 ТУР
|П'ятниця, 14 лютого
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Субота, 15 лютого
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 16 лютого
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 17 лютого
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 23-го туру
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