Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" Більбао.

16 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вільярреалом" і "Хетафе".

У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Лас-Пальмас", чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Сельти", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться із "Севільєю".

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді протистоятиме "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова в гостях позмагається з "Атлетиком" Більбао.

Після 24-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (61 очко). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (51) та "Атлетіко" (48).

Матчі 26-го туру Ла Ліги відбудуться 23 – 26 лютого.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/16 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/16 фіналу