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Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" Більбао.

16 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вільярреалом" і "Хетафе".

У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Лас-Пальмас", чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Сельти", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться із "Севільєю".

В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді протистоятиме "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова в гостях позмагається з "Атлетиком" Більбао.

  • Після 24-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (61 очко). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (51) та "Атлетіко" (48).
  • Матчі 26-го туру Ла Ліги відбудуться 23 – 26 лютого.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 16 лютого
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ
Субота, 17 лютого
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 ОСАСУНА   _:_   КАДІС
19:30 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 18 лютого
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ МАДРИД
17:15 ГРАНАДА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 БЕТІС   _:_   АЛАВЕС
Понеділок, 19 лютого
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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