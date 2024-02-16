Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Довбика та Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" Більбао.
16 – 19 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вільярреалом" і "Хетафе".
У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Лас-Пальмас", чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Сельти", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться із "Севільєю".
В неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді протистоятиме "Райо Вальєкано".
Завершиться тур у понеділок матчем, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова в гостях позмагається з "Атлетиком" Більбао.
- Після 24-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (61 очко). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (51) та "Атлетіко" (48).
- Матчі 26-го туру Ла Ліги відбудуться 23 – 26 лютого.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 16 лютого
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Субота, 17 лютого
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|КАДІС
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 18 лютого
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|АЛАВЕС
|Понеділок, 19 лютого
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЖИРОНА
Таблиця Ла Ліги після 24-го туру
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