Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова.
21-24 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Осасуною".
У суботу "Атлетіко" зустрінеться з "Валенсією", а "Барселона" позмагається з "Лас-Пальмасом".
В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вальядолід", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдеться з "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.
Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" і "Мальоркою".
Після 24-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 51 балу). На третьому місці йде "Атлетіко" (50 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (45 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
25 ТУР
|П'ятниця, 21 лютого
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|Субота, 22 лютого
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 23 лютого
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Понеділок, 24 лютого
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 24-го туру
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