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Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков, "Реал" Мадрид – "Жирона" / Фото: Associated Press

"Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова.

21-24 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Осасуною".

У суботу "Атлетіко" зустрінеться з "Валенсією", а "Барселона" позмагається з "Лас-Пальмасом".

В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вальядолід", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдеться з "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" і "Мальоркою".

Після 24-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 51 балу). На третьому місці йде "Атлетіко" (50 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (45 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
25 ТУР
П'ятниця, 21 лютого
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
Субота, 22 лютого
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 23 лютого
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЖИРОНА
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТІС
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЛЕГАНЕС
Понеділок, 24 лютого
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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