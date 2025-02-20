Ла Ліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

21-24 лютого відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Осасуною".

У суботу "Атлетіко" зустрінеться з "Валенсією", а "Барселона" позмагається з "Лас-Пальмасом".

В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вальядолід", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдеться з "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" і "Мальоркою".

Після 24-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 51 балу). На третьому місці йде "Атлетіко" (50 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (45 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

25 ТУР П'ятниця, 21 лютого 22:00 СЕЛЬТА _:_ ОСАСУНА Субота, 22 лютого 15:00 АЛАВЕС _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ БАРСЕЛОНА Неділя, 23 лютого 15:00 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЖИРОНА 19:30 ХЕТАФЕ _:_ БЕТІС 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ЛЕГАНЕС Понеділок, 24 лютого 22:00 СЕВІЛЬЯ _:_ МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру

Таблиця Ла Ліги після 24-го туру / Фото: flashscore.ua

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