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Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Реала" Вінісіус Жуніор / Фото: Associated Press

"Реал" прийме "Севілью", а "Жирона" вдома зустрінеться з "Райо Вальєкано".

23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зійдеться з "Гранадою", чинний чемпіон "Барселона" прийме "Хетафе", а мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Альмерії".

На неділю заплановано центральний матч туру, в якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".

  • Після 25-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (62 очки). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (54) та "Атлетіко" (51).
  • Матчі 27-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 березня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 23 лютого
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Субота, 24 лютого
15:00 ГРАНАДА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 25 лютого
15:00 КАДІС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 БЕТІС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ОСАСУНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 26 лютого
22:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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