Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" прийме "Севілью", а "Жирона" вдома зустрінеться з "Райо Вальєкано".
23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зійдеться з "Гранадою", чинний чемпіон "Барселона" прийме "Хетафе", а мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Альмерії".
На неділю заплановано центральний матч туру, в якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Севільєю".
Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".
- Після 25-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (62 очки). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (54) та "Атлетіко" (51).
- Матчі 27-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 березня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 23 лютого
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Субота, 24 лютого
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 25 лютого
|15:00
|КАДІС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 26 лютого
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 25-го туру
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