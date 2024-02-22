Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

23 – 26 лютого відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зійдеться з "Гранадою", чинний чемпіон "Барселона" прийме "Хетафе", а мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Альмерії".

На неділю заплановано центральний матч туру, в якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок поєдинком, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийматиме "Райо Вальєкано".

Після 25-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (62 очки). На другому місці йде "Жирона" (56). Далі розташувалися "Барселона" (54) та "Атлетіко" (51).

Матчі 27-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 березня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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