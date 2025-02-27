Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона", "Реал" і "Атлетіко" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.
Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Лас-Пальмасом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Сельту", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Бетісом", а мадридський "Атлетіко" позмагається з "Атлетиком" Більбао.
В неділю "Барселона" прийматиме "Реал Сосьєдад". Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Еспаньйолом".
Після 25-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 54 очки). На третьому місці йде "Атлетіко" (53 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (48 балів).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
26 ТУР
|П'ятниця, 28 лютого
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Субота, 1 березня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 2 березня
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 3 березня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
Таблиця Ла Ліги після 25-го туру
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