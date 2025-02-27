Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона", "Реал" і "Атлетіко" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.

Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Лас-Пальмасом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Сельту", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Бетісом", а мадридський "Атлетіко" позмагається з "Атлетиком" Більбао.

В неділю "Барселона" прийматиме "Реал Сосьєдад". Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Еспаньйолом".

Після 25-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 54 очки). На третьому місці йде "Атлетіко" (53 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (48 балів).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

26 ТУР П'ятниця, 28 лютого 22:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС Субота, 1 березня 15:00 ЖИРОНА _:_ СЕЛЬТА 17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 БЕТІС _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 АТЛЕТІКО _:_ АТЛЕТИК Неділя, 2 березня 15:00 ЛЕГАНЕС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 БАРСЕЛОНА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 19:30 МАЛЬОРКА _:_ АЛАВЕС 22:00 ОСАСУНА _:_ ВАЛЕНСІЯ Понеділок, 3 березня 22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЕСПАНЬЙОЛ

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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