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Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

"Барселона", "Реал" і "Атлетіко" продовжують вести запеклу боротьбу за чемпіонський титул.

Від 28 лютого до 3 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Лас-Пальмасом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Сельту", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зустрінеться з "Бетісом", а мадридський "Атлетіко" позмагається з "Атлетиком" Більбао.

В неділю "Барселона" прийматиме "Реал Сосьєдад". Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Еспаньйолом".

Після 25-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебувають "Барселона" і "Реал" (по 54 очки). На третьому місці йде "Атлетіко" (53 пункти). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (48 балів).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
26 ТУР
П'ятниця, 28 лютого
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Субота, 1 березня
15:00 ЖИРОНА   _:_   СЕЛЬТА
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 БЕТІС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 2 березня
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   АЛАВЕС
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 3 березня
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру

Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 25-го туру / Фото: flashscore.ua

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