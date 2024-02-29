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Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Лука Модріч і Карло Анчелотті / Фото: Associated Press

"Валенсія" Яремчука прийме "Реал" Луніна, "Жирона" Довбика і Циганкова завітає в гості до "Мальорки".

1–4 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Сельта" – "Альмерія".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.

В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Бетіс", "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зіграє з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" приїде в гості до "Атлетика" Більбао.

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Осасуною" та "Алавесом".

  • Після 26-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (65 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (57) та "Атлетіко" (52).
  • Матчі 28-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 березня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
П'ятниця, 1 березня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Субота, 2 березня
15:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   КАДІС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 3 березня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ГРАНАДА
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   БЕТІС
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ЖИРОНА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 4 березня
22:00 ОСАСУНА   _:_   АЛАВЕС

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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