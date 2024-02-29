Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Валенсія" Яремчука прийме "Реал" Луніна, "Жирона" Довбика і Циганкова завітає в гості до "Мальорки".
1–4 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Сельта" – "Альмерія".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.
В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Бетіс", "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зіграє з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" приїде в гості до "Атлетика" Більбао.
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Осасуною" та "Алавесом".
- Після 26-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (65 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (57) та "Атлетіко" (52).
- Матчі 28-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 березня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 1 березня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Субота, 2 березня
|15:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|КАДІС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 3 березня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 4 березня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛАВЕС
Таблиця Ла Ліги після 26-го туру
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