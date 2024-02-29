Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Валенсія" Яремчука прийме "Реал" Луніна, "Жирона" Довбика і Циганкова завітає в гості до "Мальорки".

1–4 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Сельта" – "Альмерія".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна.

В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Бетіс", "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зіграє з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" приїде в гості до "Атлетика" Більбао.

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Осасуною" та "Алавесом".

Після 26-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (65 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (57) та "Атлетіко" (52).

Матчі 28-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 березня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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