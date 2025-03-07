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Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Чемпіонські перегони між "Барселоною", "Атлетіко" та "Реалом" у самому розпалі.

8-10 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У суботу "Барселона" прийме "Осасуну". В неділю "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Хетафе", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зіграє проти "Райо Вальєкано", тоді як "Атлетик" Більбао на своєму полі зустрінеться з "Мальоркою".

Завершиться тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова гостюватиме в "Еспаньйола".

Після 26-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (57 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (56 пунктів). Третю позицію посідає "Реал" (54 бали). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (48 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
27 ТУР
Субота, 8 березня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЛЕГАНЕС
17:15 АЛАВЕС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ОСАСУНА
Неділя, 9 березня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТІКО
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 БЕТІС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 10 березня
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру

Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 26-го туру / Фото: flashscore.ua

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