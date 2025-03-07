Ла Ліга: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Чемпіонські перегони між "Барселоною", "Атлетіко" та "Реалом" у самому розпалі.
8-10 березня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
У суботу "Барселона" прийме "Осасуну". В неділю "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Хетафе", мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зіграє проти "Райо Вальєкано", тоді як "Атлетик" Більбао на своєму полі зустрінеться з "Мальоркою".
Завершиться тур у понеділок, коли "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова гостюватиме в "Еспаньйола".
Після 26-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (57 очок). На другому місці йде "Атлетіко" (56 пунктів). Третю позицію посідає "Реал" (54 бали). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (48 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
27 ТУР
|Субота, 8 березня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|Неділя, 9 березня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 10 березня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ЖИРОНА
Таблиця Ла Ліги після 26-го туру
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця
Бундесліга: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця
Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
УПЛ: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця