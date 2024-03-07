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Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Форвард "Реала" Вінісіус Жуніор

Наразі лідером Примери є мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Мальорку".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з "Хетафе", "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Кадіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Осасуну".

В неділю мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на своєму полі зійдеться із "Сельтою".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Альмерією" та "Севільєю".

  • Після 27-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (66 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (58) та "Атлетіко" (55).
  • Матчі 29-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 17 березня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 8 березня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   МАЛЬОРКА
Субота, 9 березня
15:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 КАДІС   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 ГРАНАДА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 ЖИРОНА   _:_   ОСАСУНА
Неділя, 10 березня
15:00 АЛАВЕС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕЛЬТА
22:00 БЕТІС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Понеділок, 11 березня
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   СЕВІЛЬЯ

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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