Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Мальорку".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з "Хетафе", "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Кадіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Осасуну".

В неділю мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на своєму полі зійдеться із "Сельтою".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Альмерією" та "Севільєю".

Після 27-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (66 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (58) та "Атлетіко" (55).

Матчі 29-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 17 березня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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