Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Наразі лідером Примери є мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.
8 – 11 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому чинний чемпіон "Барселона" прийматиме "Мальорку".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зустрінеться з "Хетафе", "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Кадіса", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Осасуну".
В неділю мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на своєму полі зійдеться із "Сельтою".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Альмерією" та "Севільєю".
- Після 27-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (66 очок). На другому місці йде "Жирона" (59). Далі розташувалися "Барселона" (58) та "Атлетіко" (55).
- Матчі 29-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 17 березня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|П'ятниця, 8 березня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Субота, 9 березня
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|КАДІС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|ГРАНАДА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|Неділя, 10 березня
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Понеділок, 11 березня
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
Таблиця Ла Ліги після 27-го туру
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