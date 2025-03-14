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Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" – "Атлетіко" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".

14-16 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Алавесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Вільярреалом", а "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Валенсію".

Завершиться тур у неділю: "Атлетик" Більбао у гостях зйдеться із "Севільєю", а в центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".

Після 27-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (57 очок + матч у запасі). На другому місці йде "Реал" (57 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (56 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (49 очок).

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
28 ТУР
П'ятниця, 14 березня
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АЛАВЕС
Субота, 15 березня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   СЕЛЬТА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 16 березня
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   БЕТІС
17:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ОСАСУНА   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру

Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 27-го туру / Фото: flashscore.ua

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