Ла Ліга: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".
14-16 березня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Лас-Пальмасом" і "Алавесом".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Вільярреалом", а "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Валенсію".
Завершиться тур у неділю: "Атлетик" Більбао у гостях зйдеться із "Севільєю", а в центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".
Після 27-го туру на вершині таблиці Ла Ліги перебуває "Барселона" (57 очок + матч у запасі). На другому місці йде "Реал" (57 балів). Третю позицію посідає "Атлетіко" (56 пунктів). Замикає топ-4 "Атлетик" Більбао (49 очок).
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
28 ТУР
|П'ятниця, 14 березня
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 15 березня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 16 березня
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблиця Ла Ліги після 27-го туру
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