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Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Атлетіко" та "Барселона" зійдуться в центральному матчі 29-го туру Ла Ліги / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".

15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" вдома зустрінеться з "Кадісом".

У суботу мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на виїзді зіграє з "Осасуною", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе".

В неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука гостюватиме у "Вільярреала", а в центральному матчі туру "Атлетіко" прийме "Барселону".

  • Після 28-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (69 очок). На другому місці йде "Жирона" (62). Далі розташувалися "Барселона" (61) та "Атлетіко" (55).
  • Матчі 30-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 29 березня – 1 квітня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 15 березня
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   КАДІС
Субота, 16 березня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ГРАНАДА
17:15 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЖИРОНА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛАВЕС
Неділя, 17 березня
15:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   БЕТІС
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 28-го туру

Таблиця Ла Ліги після 28-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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