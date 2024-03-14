Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме "Барселону".
15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" вдома зустрінеться з "Кадісом".
У суботу мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на виїзді зіграє з "Осасуною", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе".
В неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука гостюватиме у "Вільярреала", а в центральному матчі туру "Атлетіко" прийме "Барселону".
- Після 28-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (69 очок). На другому місці йде "Жирона" (62). Далі розташувалися "Барселона" (61) та "Атлетіко" (55).
- Матчі 30-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 29 березня – 1 квітня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 15 березня
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|КАДІС
|Субота, 16 березня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛАВЕС
|Неділя, 17 березня
|15:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблиця Ла Ліги після 28-го туру
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