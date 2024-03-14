Ла Ліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

15 – 17 березня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" вдома зустрінеться з "Кадісом".

У суботу мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна на виїзді зіграє з "Осасуною", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе".

В неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука гостюватиме у "Вільярреала", а в центральному матчі туру "Атлетіко" прийме "Барселону".

Після 28-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (69 очок). На другому місці йде "Жирона" (62). Далі розташувалися "Барселона" (61) та "Атлетіко" (55).

Матчі 30-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 29 березня – 1 квітня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 28-го туру

Таблиця Ла Ліги після 28-го туру / Фото: flashscore.ua

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