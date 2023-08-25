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Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Форвард "Барселони" Роберт Левандовські / Фото: Associated Press

"Реал" Луніна гратиме проти "Сельти", "Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться із "Севільєю".

25-28 серпня відбудуться матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьєдад". Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зустрінеться із "Севільєю".

На неділю заплановано центральний матч туру, в якому чинний чемпіон – "Барселона" – в гостях спробує перемогти "Вільярреал".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Хетафе" – "Алавес" та "Райо Вальєкано" – "Атлетіко".

  • Після 2-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид, "Райо Вальєкано" та "Валенсія", які набрали по 6 очок.
  • Матчі 4-го туру Ла Ліги відбудуться 1-3 вересня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 25 серпня
20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:30 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Субота, 26 серпня
20:00 КАДІС   _:_   АЛЬМЕРІЯ
20:30 ГРАНАДА   _:_   МАЛЬОРКА
22:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЖИРОНА
Неділя, 27 серпня
18:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
20:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ОСАСУНА
22:30 АТЛЕТИК   _:_   БЕТІС
Понеділок, 28 серпня
20:00 ХЕТАФЕ   _:_   АЛАВЕС
22:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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