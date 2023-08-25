Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна гратиме проти "Сельти", "Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться із "Севільєю".
25-28 серпня відбудуться матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьєдад". Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".
У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зустрінеться із "Севільєю".
На неділю заплановано центральний матч туру, в якому чинний чемпіон – "Барселона" – в гостях спробує перемогти "Вільярреал".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Хетафе" – "Алавес" та "Райо Вальєкано" – "Атлетіко".
- Після 2-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид, "Райо Вальєкано" та "Валенсія", які набрали по 6 очок.
- Матчі 4-го туру Ла Ліги відбудуться 1-3 вересня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 25 серпня
|20:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Субота, 26 серпня
|20:00
|КАДІС
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|20:30
|ГРАНАДА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|Неділя, 27 серпня
|18:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|20:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТІС
|Понеділок, 28 серпня
|20:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 2-го туру
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