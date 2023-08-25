Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна гратиме проти "Сельти", "Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться із "Севільєю".

25-28 серпня відбудуться матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Реал Сосьєдад". Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зустрінеться із "Севільєю".

На неділю заплановано центральний матч туру, в якому чинний чемпіон – "Барселона" – в гостях спробує перемогти "Вільярреал".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Хетафе" – "Алавес" та "Райо Вальєкано" – "Атлетіко".

Після 2-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид, "Райо Вальєкано" та "Валенсія", які набрали по 6 очок.

Матчі 4-го туру Ла Ліги відбудуться 1-3 вересня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 25 серпня 20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:30 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ МАДРИД Субота, 26 серпня 20:00 КАДІС _:_ АЛЬМЕРІЯ 20:30 ГРАНАДА _:_ МАЛЬОРКА 22:30 СЕВІЛЬЯ _:_ ЖИРОНА Неділя, 27 серпня 18:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ БАРСЕЛОНА 20:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ ОСАСУНА 22:30 АТЛЕТИК _:_ БЕТІС Понеділок, 28 серпня 20:00 ХЕТАФЕ _:_ АЛАВЕС 22:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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