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Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудться від 26 до 29 серпня.

26-29 серпня будуть зіграні матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочався у понеділок поєдинком між "Вільярреалом" і "Сельтою".

У вівторок "Барселона" на виїзді позмагається з "Райо Вальєкано", куди нещодавно перейшов зірковий колумбієць Хамес Родрігес. У середу мадридський "Атлетіко" прийматиме "Еспаньйол".

Завершиться тур у четвер: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на своєму полі зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса".

Поєдинок "Бетіс" – "Хетафе" було перенесено на пізніший термін через те, що "зелено-білі" 29 серпня проведуть матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти "Кривбаса". У першій грі криворізький клуб поступився з рахунком 0:2.

Зазначимо, що матчі четвретого туру Примери відбудуться 31 серпня – 1 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Понеділок, 26 серпня
22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   4:3   СЕЛЬТА
Вівторок, 27 серпня
20:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
Середа, 28 серпня
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЕНСІЯ
20:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЛЕГАНЕС
22:30 АТЛЕТІКО   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АЛАВЕС
Четвер, 29 серпня
20:00 ЖИРОНА   _:_   ОСАСУНА
22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Перенесено
  БЕТІС   _:_   ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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