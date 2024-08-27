Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудться від 26 до 29 серпня.

26-29 серпня будуть зіграні матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочався у понеділок поєдинком між "Вільярреалом" і "Сельтою".

У вівторок "Барселона" на виїзді позмагається з "Райо Вальєкано", куди нещодавно перейшов зірковий колумбієць Хамес Родрігес. У середу мадридський "Атлетіко" прийматиме "Еспаньйол".

Завершиться тур у четвер: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на своєму полі зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса".

Поєдинок "Бетіс" – "Хетафе" було перенесено на пізніший термін через те, що "зелено-білі" 29 серпня проведуть матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти "Кривбаса". У першій грі криворізький клуб поступився з рахунком 0:2.

Зазначимо, що матчі четвретого туру Примери відбудуться 31 серпня – 1 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Понеділок, 26 серпня 22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ 4:3 СЕЛЬТА Вівторок, 27 серпня 20:00 МАЛЬОРКА _:_ СЕВІЛЬЯ 22:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ БАРСЕЛОНА Середа, 28 серпня 20:00 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЕНСІЯ 20:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ ЛЕГАНЕС 22:30 АТЛЕТІКО _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 22:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ АЛАВЕС Четвер, 29 серпня 20:00 ЖИРОНА _:_ ОСАСУНА 22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ РЕАЛ МАДРИД Перенесено БЕТІС _:_ ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру

Таблиця Ла Ліги після 2-го туру / Фото: flashscore.ua

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