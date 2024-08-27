Ла Ліга: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудться від 26 до 29 серпня.
26-29 серпня будуть зіграні матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочався у понеділок поєдинком між "Вільярреалом" і "Сельтою".
У вівторок "Барселона" на виїзді позмагається з "Райо Вальєкано", куди нещодавно перейшов зірковий колумбієць Хамес Родрігес. У середу мадридський "Атлетіко" прийматиме "Еспаньйол".
Завершиться тур у четвер: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на своєму полі зустрінеться з "Осасуною", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Лас-Пальмаса".
Поєдинок "Бетіс" – "Хетафе" було перенесено на пізніший термін через те, що "зелено-білі" 29 серпня проведуть матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти "Кривбаса". У першій грі криворізький клуб поступився з рахунком 0:2.
Зазначимо, що матчі четвретого туру Примери відбудуться 31 серпня – 1 вересня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Понеділок, 26 серпня
|22:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|4:3
|СЕЛЬТА
|Вівторок, 27 серпня
|20:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Середа, 28 серпня
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АЛАВЕС
|Четвер, 29 серпня
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Перенесено
|БЕТІС
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблиця Ла Ліги після 2-го туру
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