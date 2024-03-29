Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

29 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Гранадою".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі зустрінеться з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Лас-Пальмас".

В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Бетіса", а в центральному поєдинку туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Атлетик" Більбао.

Завершиться тур у понеділок грою між "Вільярреалом" і мадридським "Атлетіко".

Після 29-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (72 очки). На другому місці йде "Барселона" (64). Третю сходинку посідає "Жирона" (62). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (56) та "Атлетіко" Мадрид (55).

Матчі 31-го туру Ла Ліги відбудуться 12 – 15 квітня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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