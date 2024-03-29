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Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру мадридський "Реал" прийме "Атлетик" Більбао.

29 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Гранадою".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі зустрінеться з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Лас-Пальмас".

В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Бетіса", а в центральному поєдинку туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Атлетик" Більбао.

Завершиться тур у понеділок грою між "Вільярреалом" і мадридським "Атлетіко".

  • Після 29-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (72 очки). На другому місці йде "Барселона" (64). Третю сходинку посідає "Жирона" (62). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (56) та "Атлетіко" Мадрид (55).
  • Матчі 31-го туру Ла Ліги відбудуться 12 – 15 квітня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
П'ятниця, 29 березня
22:00 КАДІС   _:_   ГРАНАДА
Субота, 30 березня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕВІЛЬЯ
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Неділя, 31 березня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   БЕТІС
19:30 АЛАВЕС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК
Понеділок, 1 квітня
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру

Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 29-го туру / Фото: flashscore.ua

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