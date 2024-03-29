Ла Ліга: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру мадридський "Реал" прийме "Атлетик" Більбао.
29 березня – 1 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Кадісом" і "Гранадою".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі зустрінеться з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" прийме "Лас-Пальмас".
В неділю "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зіграє проти "Бетіса", а в центральному поєдинку туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Атлетик" Більбао.
Завершиться тур у понеділок грою між "Вільярреалом" і мадридським "Атлетіко".
- Після 29-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (72 очки). На другому місці йде "Барселона" (64). Третю сходинку посідає "Жирона" (62). Далі розташувалися "Атлетик" Більбао (56) та "Атлетіко" Мадрид (55).
- Матчі 31-го туру Ла Ліги відбудуться 12 – 15 квітня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 29 березня
|22:00
|КАДІС
|_:_
|ГРАНАДА
|Субота, 30 березня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Неділя, 31 березня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понеділок, 1 квітня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 29-го туру
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