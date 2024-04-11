Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Жирона" на виїзді зіграє з "Атлетіко".
12 – 15 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Сельтою".
У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".
Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях позмагається з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Кадіса".
В неділю "Атлетик" Більбао, який нещодавно став володарем Кубка Іспанії, вдома зійдеться з "Вільярреалом".
Завершиться тур у понеділок, коли "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука проведе виїзний поєдинок з "Осасуною".
- Після 30-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (75 очок). На другому місці йде "Барселона" (67). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (58) та "Атлетик" Більбао (56).
- Матчі 32-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 квітня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 12 квітня
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 13 квітня
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|КАДІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 14 квітня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Понеділок, 15 квітня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
Таблиця Ла Ліги після 30-го туру
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