Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

У центральному поєдинку туру "Жирона" на виїзді зіграє з "Атлетіко".

12 – 15 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Сельтою".

У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях позмагається з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Кадіса".

В неділю "Атлетик" Більбао, який нещодавно став володарем Кубка Іспанії, вдома зійдеться з "Вільярреалом".

Завершиться тур у понеділок, коли "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука проведе виїзний поєдинок з "Осасуною".

  • Після 30-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (75 очок). На другому місці йде "Барселона" (67). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (58) та "Атлетик" Більбао (56).
  • Матчі 32-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 квітня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
П'ятниця, 12 квітня
22:00 БЕТІС   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 13 квітня
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   ЖИРОНА
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 КАДІС   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 14 квітня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕВІЛЬЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   АЛАВЕС
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Понеділок, 15 квітня
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

Циганков ризикує не зіграти в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко": яка причина

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація