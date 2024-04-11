Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Жирона" на виїзді зіграє з "Атлетіко".

12 – 15 квітня відбудуться матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Сельтою".

У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях позмагається з "Мальоркою", а чинний чемпіон "Барселона" завітає в гості до "Кадіса".

В неділю "Атлетик" Більбао, який нещодавно став володарем Кубка Іспанії, вдома зійдеться з "Вільярреалом".

Завершиться тур у понеділок, коли "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука проведе виїзний поєдинок з "Осасуною".

Після 30-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (75 очок). На другому місці йде "Барселона" (67). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (58) та "Атлетик" Більбао (56).

Матчі 32-го туру Ла Ліги відбудуться 19 – 22 квітня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру

Таблиця Ла Ліги після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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