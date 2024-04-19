Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

19 – 22 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Атлетик" Більбао – "Гранада".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Бетіс", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Кадісом".

В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Алавеса", а в центральному матчі туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класико прийматиме "Барселону".

Завершиться тур у понеділок грою між "Севільєю" та "Мальоркою".

Після 31-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (78 очок). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (57).

Матчі 33-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 квітня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також на сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: результати матчів 1/4 фіналу

Ліга Європи: результати матчів 1/4 фіналу, півфінальні пари

Ліга конференцій: результати матчів 1/4 фіналу, півфінальні пари