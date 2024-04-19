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Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" – "Барселона" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане Ель Класико, в якому "Реал" прийматиме "Барселону".

19 – 22 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Атлетик" Більбао – "Гранада".

У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Бетіс", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Кадісом".

В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Алавеса", а в центральному матчі туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класико прийматиме "Барселону".

Завершиться тур у понеділок грою між "Севільєю" та "Мальоркою".

  • Після 31-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (78 очок). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (57).
  • Матчі 33-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 квітня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
П'ятниця, 19 квітня
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ГРАНАДА
Субота, 20 квітня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БЕТІС
22:00 ЖИРОНА   _:_   КАДІС
Неділя, 21 квітня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 22 квітня
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру

Таблиця Ла Ліги після 31-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

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