Ла Ліга: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане Ель Класико, в якому "Реал" прийматиме "Барселону".
19 – 22 квітня відбудуться матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Атлетик" Більбао – "Гранада".
У суботу "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Бетіс", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Кадісом".
В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Алавеса", а в центральному матчі туру мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класико прийматиме "Барселону".
Завершиться тур у понеділок грою між "Севільєю" та "Мальоркою".
- Після 31-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (78 очок). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (65). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (57).
- Матчі 33-го туру Ла Ліги відбудуться 26 – 29 квітня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 19 квітня
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ГРАНАДА
|Субота, 20 квітня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|КАДІС
|Неділя, 21 квітня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 22 квітня
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 31-го туру
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