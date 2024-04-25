Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Мадридський "Реал" наближається до титулу, а напружена боротьба за зону Ліги чемпіонів триває.

26 – 29 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Реалом Сосьєдад". Вже у вівторок, 30 квітня, на "вершкових" чекає в Мюнхені перша гра півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а мадридський "Атлетіко" прийматиме "Атлетик" Більбао.

В неділю "Бетіс" позмагається в дербі із "Севільєю". А завершиться тур у понеділок грою, в якій чинний чемпіон "Барселона" прийме "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

Після 32-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (81 очко). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (68). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (58).

Матчі 34-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 5 травня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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