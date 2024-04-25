Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Мадридський "Реал" наближається до титулу, а напружена боротьба за зону Ліги чемпіонів триває.
26 – 29 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Реалом Сосьєдад". Вже у вівторок, 30 квітня, на "вершкових" чекає в Мюнхені перша гра півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії".
У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а мадридський "Атлетіко" прийматиме "Атлетик" Більбао.
В неділю "Бетіс" позмагається в дербі із "Севільєю". А завершиться тур у понеділок грою, в якій чинний чемпіон "Барселона" прийме "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.
- Після 32-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (81 очко). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (68). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (58).
- Матчі 34-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 5 травня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|П'ятниця, 26 квітня
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Субота, 27 квітня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 28 квітня
|15:00
|КАДІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 29 квітня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
Таблиця Ла Ліги після 32-го туру
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