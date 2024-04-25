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Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

Мадридський "Реал" наближається до титулу, а напружена боротьба за зону Ліги чемпіонів триває.

26 – 29 квітня відбудуться матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Реалом Сосьєдад". Вже у вівторок, 30 квітня, на "вершкових" чекає в Мюнхені перша гра півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

У суботу "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова завітає в гості до "Лас-Пальмаса", а мадридський "Атлетіко" прийматиме "Атлетик" Більбао.

В неділю "Бетіс" позмагається в дербі із "Севільєю". А завершиться тур у понеділок грою, в якій чинний чемпіон "Барселона" прийме "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

  • Після 32-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (81 очко). На другому місці йде "Барселона" (70). Третю сходинку посідає "Жирона" (68). Далі розташувалися "Атлетіко" Мадрид (61) та "Атлетик" Більбао (58).
  • Матчі 34-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 5 травня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
П'ятниця, 26 квітня
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Субота, 27 квітня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ЖИРОНА
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 28 квітня
15:00 КАДІС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ГРАНАДА   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 БЕТІС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 29 квітня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру

Таблиця Ла Ліги після 32-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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