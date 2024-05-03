Ла Ліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Жирона" в каталонському дербі позмагається з "Барселоною".

3 – 5 травня відбудуться матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" та "Атлетиком" Більбао.

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Кадіс". Уже в середу, 8 травня, "вершкові" вдома зустрінуться з "Баварією" в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Перша гра в Мюнхені закінчилася бойовою нічиєю (2:2).

Також на 4 травня заплановано центральний поєдинок 34-го туру Примери, в якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова в каталонському дербі прийматиме "Барселону".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє з "Мальоркою".

Завершиться тур п'ятьма матчами в неділю. Зокрема "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на своєму полі побореться з "Алавесом".

За п'ять турів до кінця таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (84 очки). На другому місці йде "Барселона" (73). Третю сходинку посідає "Жирона" (71). На четверту позицію та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон претендує "Атлетіко" Мадрид (64).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Атлетик" Більбао (58) та "Реал Сосьєдад" (51). На сьомому місці, яке дає право виступити в Лізі конференцій, розташувався "Бетіс" (49).

Достроково втратила шанси зберегти прописку в еліті "Альмерія" (14). Також у зоні вильоту перебувають "Кадіс" (26) і "Гранада" (21).

Таблиця Ла Ліги після 33-го туру

Таблиця Ла Ліги після 33-го туру / Фото: flashscore.ua

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