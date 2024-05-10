Ла Ліга: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

За чотири тури до фінішу мадридський "Реал" достроково завоював свій 36-й чемпіонський титул в історії.

10 – 13 травня відбудуться матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Алавесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вже у статусі новоспеченого чемпіона Іспанії завітає в гості до "Гранади".

В неділю мадридський "Атлетіко" прийме "Сельту", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома зійдеться з "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок, коли "Барселона" на своєму полі позмагається з "Реалом Сосьєдад".

Ла Ліга: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За чотири тури до кінця сезону "Реал" Мадрид (87 очок) достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач, "Барселона", вигравала Ла Лігу 27 разів.

На другому місці поточного розіграшу Примери йде "Жирона" (74 очки), третю сходинку посідає "Барселона" (73). На четверту позицію та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон головним претентендом є "Атлетіко" Мадрид (67).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Атлетик" Більбао (61) та "Реал Сосьєдад" (54). На сьомому місці, яке дає право наступного сезону виступити в Лізі конференцій, розташувався "Бетіс" (52).

Достроково втратила шанси зберегти прописку в еліті "Альмерія" (17). Також у зоні вильоту перебувають "Кадіс" (26) і "Гранада" (21), які ще можуть врятуватися.

Таблиця Ла Ліги після 34-го туру

Таблиця Ла Ліги після 34-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Матч "Реал" – "Баварія" закінчився скандалом через незарахований гол мюнхенців: що трапилося

"Реал" з Луніним оформив суперкамбек проти "Баварії" та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Восьмий трофей у складі "Реала": Лунін достроково став чемпіоном Іспанії-2023/24