Ла Ліга: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова продовжує боротьбу з "Барселоною" за друге місце Примери.

14 – 16 травня відбудуться матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

У вівторок "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вже у ранзі чемпіона Іспанії прийме "Алавес", а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на своєму полі зустрінеться з "Вільярреалом".

У середу мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Хетафе"

Завершиться тур у четвер, коли "Барселона" на виїзді позмагається з "Альмерією", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука в гостях зійдеться з "Реалом Сосьєдад".

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"Реал" Мадрид (90 очок) достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач, "Барселона", вигравала Ла Лігу 27 разів.

На другому місці поточного розіграшу Примери йде "Барселона" (76 очок), третю сходинку посідає "Жирона" (75). Четверту позицію та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон майже забезпечив собі "Атлетіко" Мадрид (70).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Атлетик" Більбао (62) та "Бетіс" (55). На сьомому місці, яке дає право наступного сезону виступити в Лізі конференцій, розташувався "Реал Сосьєдад" (54).

Достроково втратили шанси зберегти прописку в еліті "Альмерія" (17) та "Гранада" (21). Також у зоні вильоту перебуває "Кадіс" (29), який ще може врятуватися.

Таблиця Ла Ліги після 35-го туру

Таблиця Ла Ліги після 35-го туру / Фото: flashscore.ua

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