Ла Ліга: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова зустрінеться з "Валенсією" Романа Яремчука.

18 – 19 травня відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

На суботу заплановано лише один поєдинок – "Алавес" проти "Хетафе".

У неділю "Атлетіко" прийме "Осасуну", "Барселона" вдома зіграє з "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Вільярреала".

Також цього дня побачимо "українське дербі" – "Жирона" Артема Довбика та Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Валенсією" Романа Яремчука.

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"Реал" Мадрид (93 очки) достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач, "Барселона", вигравала Ла Лігу 27 разів.

За два тури до кінця на другому місці поточного розіграшу Примери йде "Барселона" (79 очок), третю сходинку посідає "Жирона" (75). Четверту позицію та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон забезпечив собі "Атлетіко" Мадрид (73).

У зоні Ліги Європи йдуть "Атлетик" Більбао (62) та "Реал Сосьєдад" (57). На сьомому місці, яке дає право наступного сезону виступити в Лізі конференцій, розташувався "Бетіс" (56).

Достроково втратили шанси зберегти прописку в еліті "Альмерія" (17) та "Гранада" (21). Також у зоні вильоту перебуває "Кадіс" (32), який ще може врятуватися.

Таблиця Ла Ліги після 36-го туру

Таблиця Ла Ліги після 36-го туру / Фото: flashscore.ua

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