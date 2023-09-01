Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна зіграє проти "Хетафе", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Лас-Пальмас".

1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Кадіс" – "Вільярреал" та "Альмерія" – "Сельта".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Хетафе".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийме "Лас-Пальмас", "Атлетіко" зіграє проти "Севільї", а чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – на виїзді поміряється силами з "Осасуною".

Додамо, що "Барселона" стала одним із суперників донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після 3-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (9 очок). За ним слідують "Атлетіко", "Жирона" та "Барселона" (по 7 балів).

Матчі 5-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 18 вересня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 1 вересня 20:30 КАДІС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 23:00 АЛЬМЕРІЯ _:_ СЕЛЬТА Субота, 2 вересня 15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ГРАНАДА 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ХЕТАФЕ 19:30 АЛАВЕС _:_ ВАЛЕНСІЯ 22:00 БЕТІС _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО Неділя, 3 вересня 15:00 ЖИРОНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 17:15 МАЛЬОРКА _:_ АТЛЕТИК 19:30 АТЛЕТІКО _:_ СЕВІЛЬЯ 22:00 ОСАСУНА _:_ БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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