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Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Новачок "Реала" Джуд Беллінгем / Фото: Associated Press

"Реал" Луніна зіграє проти "Хетафе", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Лас-Пальмас".

1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Кадіс" – "Вільярреал" та "Альмерія" – "Сельта".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Хетафе".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийме "Лас-Пальмас", "Атлетіко" зіграє проти "Севільї", а чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – на виїзді поміряється силами з "Осасуною".

Додамо, що "Барселона" стала одним із суперників донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

  • Після 3-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (9 очок). За ним слідують "Атлетіко", "Жирона" та "Барселона" (по 7 балів).
  • Матчі 5-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 18 вересня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 1 вересня
20:30 КАДІС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
23:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 2 вересня
15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ГРАНАДА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 БЕТІС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 3 вересня
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:00 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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