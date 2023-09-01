Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Реал" Луніна зіграє проти "Хетафе", "Жирона" Циганкова та Довбика прийме "Лас-Пальмас".
1 – 3 вересня відбудуться матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Кадіс" – "Вільярреал" та "Альмерія" – "Сельта".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зустрінеться з "Хетафе".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийме "Лас-Пальмас", "Атлетіко" зіграє проти "Севільї", а чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – на виїзді поміряється силами з "Осасуною".
Додамо, що "Барселона" стала одним із суперників донецького "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Після 3-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (9 очок). За ним слідують "Атлетіко", "Жирона" та "Барселона" (по 7 балів).
- Матчі 5-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 15 – 18 вересня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 1 вересня
|20:30
|КАДІС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|23:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 2 вересня
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 3 вересня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблиця Ла Ліги після 3-го туру
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
УЄФА назвав імена найкращих гравця і тренера за підсумками сезону-2022/23
УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця