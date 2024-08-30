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Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков, "Жирона" / Фото: facebook.com/gironafc

Поєдинки відбудуться від 31 серпня до 1 вересня.

31 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У суботу "Барселона" прийме "Вальядолід", "Атлетик" Більбао вдома зустрінеться з мадридським "Атлетіко", а "Валенсія" на своєму полі поміряється силами з "Вільярреалом".

Завершиться тур у неділю: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Бетіс".

Зазначимо, що матчі п'ятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, базова дата – 15 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 31 серпня
18:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
20:00 АТЛЕТИК   _:_   АТЛЕТІКО
20:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:30 ЛЕГАНЕС   _:_   МАЛЬОРКА
Неділя, 1 вересня
18:00 АЛАВЕС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
18:00 ОСАСУНА   _:_   СЕЛЬТА
20:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЖИРОНА
20:15 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БЕТІС

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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