Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 31 серпня до 1 вересня.
31 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
У суботу "Барселона" прийме "Вальядолід", "Атлетик" Більбао вдома зустрінеться з мадридським "Атлетіко", а "Валенсія" на своєму полі поміряється силами з "Вільярреалом".
Завершиться тур у неділю: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Бетіс".
Зазначимо, що матчі п'ятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, базова дата – 15 вересня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 31 серпня
|18:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АТЛЕТІКО
|20:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:30
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Неділя, 1 вересня
|18:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|18:00
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|20:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|20:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БЕТІС
Таблиця Ла Ліги після 3-го туру
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