Ла Ліга: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 31 серпня до 1 вересня.

31 серпня – 1 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У суботу "Барселона" прийме "Вальядолід", "Атлетик" Більбао вдома зустрінеться з мадридським "Атлетіко", а "Валенсія" на своєму полі поміряється силами з "Вільярреалом".

Завершиться тур у неділю: "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Бетіс".

Зазначимо, що матчі п'ятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, базова дата – 15 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 31 серпня 18:00 БАРСЕЛОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 20:00 АТЛЕТИК _:_ АТЛЕТІКО 20:15 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 22:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:30 ЛЕГАНЕС _:_ МАЛЬОРКА Неділя, 1 вересня 18:00 АЛАВЕС _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 18:00 ОСАСУНА _:_ СЕЛЬТА 20:00 СЕВІЛЬЯ _:_ ЖИРОНА 20:15 ХЕТАФЕ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:30 РЕАЛ МАДРИД _:_ БЕТІС

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру

Таблиця Ла Ліги після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця