Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Роман Яремчук може дебютувати у складі "Валенсії" в поєдинку проти "Атлетіко".
15 – 18 вересня відбудуться матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Райо Вальєкано" – "Алавес".
У суботу новий клуб українського форварда Романа Яремчука – "Валенсія" – прийматиме "Атлетіко". Того ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє з "Бетісом".
У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі прийме "Реал Сосьєдад".
Завершиться тур у понеділок виїзним матчем "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика з "Гранадою".
- Після 4-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (12 очок). За ним слідують "Жирона" та "Барселона" (по 10 балів).
- Матчі 6-го туру Ла Ліги відбудуться 22 – 24 вересня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 15 вересня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 16 вересня
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕТІС
|Неділя, 17 вересня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 18 вересня
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ЖИРОНА
Таблиця Ла Ліги після 4-го туру
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