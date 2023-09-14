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Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Роман Яремчук / Фото: valenciacf.com

Роман Яремчук може дебютувати у складі "Валенсії" в поєдинку проти "Атлетіко".

15 – 18 вересня відбудуться матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Райо Вальєкано" – "Алавес".

У суботу новий клуб українського форварда Романа Яремчука – "Валенсія" – прийматиме "Атлетіко". Того ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє з "Бетісом".

У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі прийме "Реал Сосьєдад".

Завершиться тур у понеділок виїзним матчем "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика з "Гранадою".

  • Після 4-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (12 очок). За ним слідують "Жирона" та "Барселона" (по 10 балів).
  • Матчі 6-го туру Ла Ліги відбудуться 22 – 24 вересня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 15 вересня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АЛАВЕС
Субота, 16 вересня
15:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДІС
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕТІС
Неділя, 17 вересня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Понеділок, 18 вересня
22:00 ГРАНАДА   _:_   ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
228
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