Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Роман Яремчук може дебютувати у складі "Валенсії" в поєдинку проти "Атлетіко".

15 – 18 вересня відбудуться матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Райо Вальєкано" – "Алавес".

У суботу новий клуб українського форварда Романа Яремчука – "Валенсія" – прийматиме "Атлетіко". Того ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє з "Бетісом".

У неділю мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі прийме "Реал Сосьєдад".

Завершиться тур у понеділок виїзним матчем "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика з "Гранадою".

Після 4-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (12 очок). За ним слідують "Жирона" та "Барселона" (по 10 балів).

Матчі 6-го туру Ла Ліги відбудуться 22 – 24 вересня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 15 вересня 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ АЛАВЕС Субота, 16 вересня 15:00 АТЛЕТИК _:_ КАДІС 17:15 ВАЛЕНСІЯ _:_ АТЛЕТІКО 19:30 СЕЛЬТА _:_ МАЛЬОРКА 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БЕТІС Неділя, 17 вересня 15:00 ХЕТАФЕ _:_ ОСАСУНА 17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ АЛЬМЕРІЯ 19:30 СЕВІЛЬЯ _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД Понеділок, 18 вересня 22:00 ГРАНАДА _:_ ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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