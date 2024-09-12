Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Жирона" Віктора Циганкова позмагається з "Барселоною".
13-16 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Леганесом".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді спробує обіграти "Реал Сосьєдад".
В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в центральному поєдинку туру прийме в каталонському дербі "Барселону", а мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Валенсією".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".
Зазначимо, що матчі шостого туру Примери відбудуться 20-23 вересня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 13 вересня
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Субота, 14 вересня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 15 вересня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 16 вересня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 4-го туру
Читайте також:
УПЛ: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Ребров висловився про поразку збірної України від Чехії в Лізі націй та свою можливу відставку
Збірна України у гольовій перестрілці поступилася Чехії у другому турі Ліги націй (відео)