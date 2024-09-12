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Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" – "Барселона" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Жирона" Віктора Циганкова позмагається з "Барселоною".

13-16 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Леганесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в центральному поєдинку туру прийме в каталонському дербі "Барселону", а мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Валенсією".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".

Зазначимо, що матчі шостого туру Примери відбудуться 20-23 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 13 вересня
22:00 БЕТІС   _:_   ЛЕГАНЕС
Субота, 14 вересня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   АЛАВЕС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 15 вересня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 ЖИРОНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АТЛЕТИК
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 16 вересня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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