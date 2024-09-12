Ла Ліга: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Жирона" Віктора Циганкова позмагається з "Барселоною".

13-16 вересня будуть зіграні матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Бетісом" і "Леганесом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді спробує обіграти "Реал Сосьєдад".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в центральному поєдинку туру прийме в каталонському дербі "Барселону", а мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Валенсією".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".

Зазначимо, що матчі шостого туру Примери відбудуться 20-23 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 13 вересня 22:00 БЕТІС _:_ ЛЕГАНЕС Субота, 14 вересня 15:00 МАЛЬОРКА _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 17:15 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ АЛАВЕС 19:30 СЕВІЛЬЯ _:_ ХЕТАФЕ 22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 15 вересня 15:00 СЕЛЬТА _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 17:15 ЖИРОНА _:_ БАРСЕЛОНА 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ АТЛЕТИК 22:00 АТЛЕТІКО _:_ ВАЛЕНСІЯ Понеділок, 16 вересня 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру

Таблиця Ла Ліги після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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