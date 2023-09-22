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Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Атлетіко" – "Реал" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком цього туру стане мадридське дербі.

22 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Атлетик" Більбао.

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Мальорку".

Цього ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє проти "Сельти", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, на виїзді зустрінеться з "Альмерією".

Завершитися тур у неділю центральним матчем: у мадридському дербі зійдуться "Атлетіко" та "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

  • Після 5-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (15 очок). За ним слідують "Барселона" та "Жирона" (по 13 балів).
  • Матчі 7-го туру Ла Ліги відбудуться посеред тижня, 26 – 28 вересня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 22 вересня
22:00 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТИК
Субота, 23 вересня
15:00 ЖИРОНА   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ОСАСУНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 24 вересня
15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 БЕТІС   _:_   КАДІС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ГРАНАДА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
58
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