Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

22 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Атлетик" Більбао.

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Мальорку".

Цього ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє проти "Сельти", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, на виїзді зустрінеться з "Альмерією".

Завершитися тур у неділю центральним матчем: у мадридському дербі зійдуться "Атлетіко" та "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

Після 5-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (15 очок). За ним слідують "Барселона" та "Жирона" (по 13 балів).

Матчі 7-го туру Ла Ліги відбудуться посеред тижня, 26 – 28 вересня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 22 вересня 22:00 АЛАВЕС _:_ АТЛЕТИК Субота, 23 вересня 15:00 ЖИРОНА _:_ МАЛЬОРКА 17:15 ОСАСУНА _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 БАРСЕЛОНА _:_ СЕЛЬТА 22:00 АЛЬМЕРІЯ _:_ ВАЛЕНСІЯ Неділя, 24 вересня 15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ХЕТАФЕ 17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:30 БЕТІС _:_ КАДІС 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ГРАНАДА 22:00 АТЛЕТІКО _:_ РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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