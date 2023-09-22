Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Центральним поєдинком цього туру стане мадридське дербі.
22 – 24 вересня відбудуться матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Атлетик" Більбао.
У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Мальорку".
Цього ж дня чинний чемпіон Іспанії – "Барселона" – вдома зіграє проти "Сельти", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, на виїзді зустрінеться з "Альмерією".
Завершитися тур у неділю центральним матчем: у мадридському дербі зійдуться "Атлетіко" та "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.
- Після 5-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (15 очок). За ним слідують "Барселона" та "Жирона" (по 13 балів).
- Матчі 7-го туру Ла Ліги відбудуться посеред тижня, 26 – 28 вересня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 22 вересня
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТИК
|Субота, 23 вересня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 24 вересня
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|КАДІС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 5-го туру
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