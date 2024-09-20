Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 20 до 23 вересня.

20-23 вересня будуть зіграні матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Севільєю".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається з "Валенсією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Еспаньйол".

В неділю "Барселона" у гостях зустрінеться з "Вільярреалом", а мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Бетісом" і "Мальоркою".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 20 вересня 22:00 АЛАВЕС _:_ СЕВІЛЬЯ Субота, 21 вересня 15:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 17:15 ОСАСУНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 19:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ ЖИРОНА 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЕСПАНЬЙОЛ Неділя, 22 вересня 15:00 ХЕТАФЕ _:_ ЛЕГАНЕС 17:15 АТЛЕТИК _:_ СЕЛЬТА 19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ АТЛЕТІКО Понеділок, 23 вересня 22:00 БЕТІС _:_ МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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