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Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 20 до 23 вересня.

20-23 вересня будуть зіграні матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Севільєю".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається з "Валенсією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Еспаньйол".

В неділю "Барселона" у гостях зустрінеться з "Вільярреалом", а мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Бетісом" і "Мальоркою".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 20 вересня
22:00 АЛАВЕС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Субота, 21 вересня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 ОСАСУНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЖИРОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
Неділя, 22 вересня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЛЕГАНЕС
17:15 АТЛЕТИК   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 23 вересня
22:00 БЕТІС   _:_   МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру

Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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