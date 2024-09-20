Ла Ліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 20 до 23 вересня.
20-23 вересня будуть зіграні матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Севільєю".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді позмагається з "Валенсією", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Еспаньйол".
В неділю "Барселона" у гостях зустрінеться з "Вільярреалом", а мадридський "Атлетіко" на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Бетісом" і "Мальоркою".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 20 вересня
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Субота, 21 вересня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Неділя, 22 вересня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 23 вересня
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 5-го туру
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