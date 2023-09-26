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Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Вільярреалом".

26 – 28 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком "Севілья" – "Альмерія". Цього ж дня чинний чемпіон "Барселона" в гостях зустрінеться з "Мальоркою".

У середу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика проведе виїзну зустріч з "Вільярреалом".

Також мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Лас-Пальмас", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, вдома гратиме з "Реалом Сосьєдад".

Завершиться тур у четвер матчем між "Осасуною" та мадридським "Атлетіко", який минулого туру на своєму стадіоні обіграв у дербі "Реал".

  • Після 6-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Барселона" та "Жирона", які набрали по 16 очок. На третьому місці – "Реал" Мадрид (15 балів).
  • Матчі 8-го туру Ла Ліги відбудуться 29 вересня – 2 жовтня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Вівторок, 26 вересня
20:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   БАРСЕЛОНА
Середа, 27 вересня
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
20:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЖИРОНА
20:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:30 КАДІС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Четвер, 28 вересня
20:00 ГРАНАДА   _:_   БЕТІС
20:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛАВЕС
22:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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