Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Вільярреалом".
26 – 28 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він розпочнеться у вівторок поєдинком "Севілья" – "Альмерія". Цього ж дня чинний чемпіон "Барселона" в гостях зустрінеться з "Мальоркою".
У середу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика проведе виїзну зустріч з "Вільярреалом".
Також мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Лас-Пальмас", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, вдома гратиме з "Реалом Сосьєдад".
Завершиться тур у четвер матчем між "Осасуною" та мадридським "Атлетіко", який минулого туру на своєму стадіоні обіграв у дербі "Реал".
- Після 6-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Барселона" та "Жирона", які набрали по 16 очок. На третьому місці – "Реал" Мадрид (15 балів).
- Матчі 8-го туру Ла Ліги відбудуться 29 вересня – 2 жовтня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вівторок, 26 вересня
|20:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Середа, 27 вересня
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|20:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:30
|КАДІС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Четвер, 28 вересня
|20:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БЕТІС
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 6-го туру
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