Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Вільярреалом".

26 – 28 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком "Севілья" – "Альмерія". Цього ж дня чинний чемпіон "Барселона" в гостях зустрінеться з "Мальоркою".

У середу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика проведе виїзну зустріч з "Вільярреалом".

Також мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Лас-Пальмас", а "Валенсія" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука, який ще не дебютував за свою нову команду, вдома гратиме з "Реалом Сосьєдад".

Завершиться тур у четвер матчем між "Осасуною" та мадридським "Атлетіко", який минулого туру на своєму стадіоні обіграв у дербі "Реал".

Після 6-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Барселона" та "Жирона", які набрали по 16 очок. На третьому місці – "Реал" Мадрид (15 балів).

Матчі 8-го туру Ла Ліги відбудуться 29 вересня – 2 жовтня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Вівторок, 26 вересня 20:00 СЕВІЛЬЯ _:_ АЛЬМЕРІЯ 22:30 МАЛЬОРКА _:_ БАРСЕЛОНА Середа, 27 вересня 20:00 АТЛЕТИК _:_ ХЕТАФЕ 20:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЖИРОНА 20:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:30 КАДІС _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО Четвер, 28 вересня 20:00 ГРАНАДА _:_ БЕТІС 20:00 СЕЛЬТА _:_ АЛАВЕС 22:30 ОСАСУНА _:_ АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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