Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 17 до 26 вересня.
17-26 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочався ще 17 вересня поєдинком "Мальорка" – "Реал Сосьєдад".
24 вересня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Алавес".
Днем пізніше "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома позмагається з "Райо Вальєкано", а "Барселона" на своєму полі протистоятиме "Хетафе".
Завершиться тур 26 вересня трьома поєдинками, зокрема мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Сельти".
Зазначимо, що матчі восьмого туру Примери відбудуться 27-30 вересня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вівторок, 17 вересня
|20:00
|МАЛЬОРКА
|1:0
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Четвер, 19 вересня
|20:00
|ЛЕГАНЕС
|0:2
|АТЛЕТИК
|Вівторок, 24 вересня
|20:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|20:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛАВЕС
|Середа, 25 вересня
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Четвер, 26 вересня
|20:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|20:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 6-го туру
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