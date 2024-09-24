Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 17 до 26 вересня.

17-26 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочався ще 17 вересня поєдинком "Мальорка" – "Реал Сосьєдад".

24 вересня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Алавес".

Днем пізніше "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома позмагається з "Райо Вальєкано", а "Барселона" на своєму полі протистоятиме "Хетафе".

Завершиться тур 26 вересня трьома поєдинками, зокрема мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Сельти".

Зазначимо, що матчі восьмого туру Примери відбудуться 27-30 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Вівторок, 17 вересня 20:00 МАЛЬОРКА 1:0 РЕАЛ СОСЬЄДАД Четвер, 19 вересня 20:00 ЛЕГАНЕС 0:2 АТЛЕТИК Вівторок, 24 вересня 20:00 ВАЛЕНСІЯ _:_ ОСАСУНА 20:00 СЕВІЛЬЯ _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ АЛАВЕС Середа, 25 вересня 20:00 ЖИРОНА _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ХЕТАФЕ Четвер, 26 вересня 20:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 20:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ БЕТІС 22:00 СЕЛЬТА _:_ АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ: результати матчів 5-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: результати матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

УПЛ: результати матчів 7-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця