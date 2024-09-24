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Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 17 до 26 вересня.

17-26 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочався ще 17 вересня поєдинком "Мальорка" – "Реал Сосьєдад".

24 вересня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Алавес".

Днем пізніше "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома позмагається з "Райо Вальєкано", а "Барселона" на своєму полі протистоятиме "Хетафе".

Завершиться тур 26 вересня трьома поєдинками, зокрема мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Сельти".

Зазначимо, що матчі восьмого туру Примери відбудуться 27-30 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Вівторок, 17 вересня
20:00 МАЛЬОРКА   1:0   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Четвер, 19 вересня
20:00 ЛЕГАНЕС   0:2   АТЛЕТИК
Вівторок, 24 вересня
20:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ОСАСУНА
20:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛАВЕС
Середа, 25 вересня
20:00 ЖИРОНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ХЕТАФЕ
Четвер, 26 вересня
20:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
20:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БЕТІС
22:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру

Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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