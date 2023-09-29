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Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" – "Реал" / Фото: Associated Press

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме мадридський "Реал".

29 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком чинного чемпіона "Барселони" проти "Севільї".

На суботу заплановано центральний матч туру: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика у статусі лідера Примери прийме свого найближчого переслідувача – мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін.

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Бетісом". Завершиться тур у понеділок грою між "Лас-Пальмасом" і "Сельтою".

  • Після 7-го туру таблицю чемпіонату Іспанії одноосібно очолює "Жирона" (19 очок). Її переслідують "Реал" Мадрид (18 балів) та "Барселона" (17 пунктів).
  • Матчі 9-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 8 жовтня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 29 вересня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Субота, 30 вересня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 1 жовтня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ГРАНАДА
17:15 АЛАВЕС   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   КАДІС
22:00 БЕТІС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 2 жовтня
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕЛЬТА

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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