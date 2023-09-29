Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

29 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком чинного чемпіона "Барселони" проти "Севільї".

На суботу заплановано центральний матч туру: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика у статусі лідера Примери прийме свого найближчого переслідувача – мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін.

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Бетісом". Завершиться тур у понеділок грою між "Лас-Пальмасом" і "Сельтою".

Після 7-го туру таблицю чемпіонату Іспанії одноосібно очолює "Жирона" (19 очок). Її переслідують "Реал" Мадрид (18 балів) та "Барселона" (17 пунктів).

Матчі 9-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 8 жовтня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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