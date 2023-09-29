Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме мадридський "Реал".
29 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком чинного чемпіона "Барселони" проти "Севільї".
На суботу заплановано центральний матч туру: "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика у статусі лідера Примери прийме свого найближчого переслідувача – мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін.
У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді зустрінеться з "Бетісом". Завершиться тур у понеділок грою між "Лас-Пальмасом" і "Сельтою".
- Після 7-го туру таблицю чемпіонату Іспанії одноосібно очолює "Жирона" (19 очок). Її переслідують "Реал" Мадрид (18 балів) та "Барселона" (17 пунктів).
- Матчі 9-го туру Ла Ліги відбудуться 6 – 8 жовтня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 29 вересня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Субота, 30 вересня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 1 жовтня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|КАДІС
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 2 жовтня
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблиця Ла Ліги після 7-го туру
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