Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

27-30 вересня будуть зіграні матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Мальоркою".

У суботу "Реал Сосьєдад" прийме "Валенсію", а "Барселона" на виїзді позмагається з "Осасуною".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в гостях зіграє проти "Сельти", а в центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

Завершиться тур у понеділок матчем "Вільярреал" – "Лас-Пальмас".

Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру Примери відбудуться 4-6 жовтня.

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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