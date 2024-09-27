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Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Атлетіко" – "Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Атлетіко" прийме "Реал".

27-30 вересня будуть зіграні матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Мальоркою".

У суботу "Реал Сосьєдад" прийме "Валенсію", а "Барселона" на виїзді позмагається з "Осасуною".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в гостях зіграє проти "Сельти", а в центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

Завершиться тур у понеділок матчем "Вільярреал" – "Лас-Пальмас".

Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру Примери відбудуться 4-6 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 27 вересня
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   МАЛЬОРКА
Субота, 28 вересня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   АЛАВЕС
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 29 вересня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЖИРОНА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 БЕТІС   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 30 вересня
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру

Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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