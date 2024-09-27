Ла Ліга: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Атлетіко" прийме "Реал".
27-30 вересня будуть зіграні матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Мальоркою".
У суботу "Реал Сосьєдад" прийме "Валенсію", а "Барселона" на виїзді позмагається з "Осасуною".
В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова в гостях зіграє проти "Сельти", а в центральному поєдинку туру "Атлетіко" прийматиме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.
Завершиться тур у понеділок матчем "Вільярреал" – "Лас-Пальмас".
Зазначимо, що поєдинки дев'ятого туру Примери відбудуться 4-6 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 27 вересня
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Субота, 28 вересня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 29 вересня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 30 вересня
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблиця Ла Ліги після 7-го туру
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