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Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться з "Кадісом", а "Валенсія" Яремчука зіграє з "Мальоркою".

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Альмерією".

У суботу "Жирона", яка минулого туру розгромно програла "Реалу" (0:3) та втратила лідерство в чемпіонаті, без травмованого Віктора Циганкова, але з іншим українцем Артемом Довбиком на виїзді зіграє проти "Кадіса".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука в гостях зійдеться з "Мальоркою".

У неділю "Атлетіко" в центральному матчі туру вдома протистоятиме "Реалу Сосьєдад", а чинний чемпіон "Барселона" проведе гостьовий поєдинок з "Гранадою".

  • Після 8-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (21 бал). Далі розташувалися "Барселона" (20 очок) та "Жирона" (19 пунктів).
  • Матчі 10-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 23 жовтня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 6 жовтня
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Субота, 7 жовтня
15:00 КАДІС   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 8 жовтня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 АЛАВЕС   _:_   БЕТІС
19:30 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ГРАНАДА   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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