Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться з "Кадісом", а "Валенсія" Яремчука зіграє з "Мальоркою".

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Альмерією".

У суботу "Жирона", яка минулого туру розгромно програла "Реалу" (0:3) та втратила лідерство в чемпіонаті, без травмованого Віктора Циганкова, але з іншим українцем Артемом Довбиком на виїзді зіграє проти "Кадіса".

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука в гостях зійдеться з "Мальоркою".

У неділю "Атлетіко" в центральному матчі туру вдома протистоятиме "Реалу Сосьєдад", а чинний чемпіон "Барселона" проведе гостьовий поєдинок з "Гранадою".

Після 8-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (21 бал). Далі розташувалися "Барселона" (20 очок) та "Жирона" (19 пунктів).

Матчі 10-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 23 жовтня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру

Фото: flashscore.ua

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