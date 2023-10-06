Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зустрінеться з "Кадісом", а "Валенсія" Яремчука зіграє з "Мальоркою".
6 – 8 жовтня відбудуться матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Атлетиком" Більбао та "Альмерією".
У суботу "Жирона", яка минулого туру розгромно програла "Реалу" (0:3) та втратила лідерство в чемпіонаті, без травмованого Віктора Циганкова, але з іншим українцем Артемом Довбиком на виїзді зіграє проти "Кадіса".
Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну", а "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука в гостях зійдеться з "Мальоркою".
У неділю "Атлетіко" в центральному матчі туру вдома протистоятиме "Реалу Сосьєдад", а чинний чемпіон "Барселона" проведе гостьовий поєдинок з "Гранадою".
- Після 8-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (21 бал). Далі розташувалися "Барселона" (20 очок) та "Жирона" (19 пунктів).
- Матчі 10-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 23 жовтня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 6 жовтня
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Субота, 7 жовтня
|15:00
|КАДІС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 8 жовтня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблиця Ла Ліги після 8-го туру
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