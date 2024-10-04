Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру мадридський "Реал" прийматиме "Вільярреал".
4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Валенсією".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в центральному матчі туру прийматиме "Вільярреал".
В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який отримав травму в поєдинку Ліги чемпіонів проти нідерландського "Феєнорда", на своєму полі позмагається з "Атлетиком" Більбао.
Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Алавеса", а мадридський "Атлетіко" на виїзді спробує здолати "Реал Сосьєдад".
Зазначимо, що поєдинки десятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 4 жовтня
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 5 жовтня
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Неділя, 6 жовтня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 8-го туру
Читайте також:
УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Ліга чемпіонів: результати матчів другого туру
Чемпіонат світу-2024 з футзалу: розклад і результати всіх матчів