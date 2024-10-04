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Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру мадридський "Реал" прийматиме "Вільярреал".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Валенсією".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в центральному матчі туру прийматиме "Вільярреал".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який отримав травму в поєдинку Ліги чемпіонів проти нідерландського "Феєнорда", на своєму полі позмагається з "Атлетиком" Більбао.

Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Алавеса", а мадридський "Атлетіко" на виїзді спробує здолати "Реал Сосьєдад".

Зазначимо, що поєдинки десятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 4 жовтня
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 5 жовтня
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
19:30 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕЛЬТА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Неділя, 6 жовтня
15:00 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТИК
17:15 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   БЕТІС
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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