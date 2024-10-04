Ла Ліга: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

4-6 жовтня будуть зіграні матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Леганесом" і "Валенсією".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в центральному матчі туру прийматиме "Вільярреал".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який отримав травму в поєдинку Ліги чемпіонів проти нідерландського "Феєнорда", на своєму полі позмагається з "Атлетиком" Більбао.

Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Алавеса", а мадридський "Атлетіко" на виїзді спробує здолати "Реал Сосьєдад".

Зазначимо, що поєдинки десятого туру Примери відбудуться вже після міжнародної паузи, 18-21 жовтня.

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру

Таблиця Ла Ліги після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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