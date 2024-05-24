Ла Ліга: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

24 – 26 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова прийме "Гранаду".

Зазначимо, що Довбик претендує на трофей Пічічі, який вручається найкращому бомбардиру сезону чемпіонату Іспанії. Перед заключним туром Артем з 21 голом поступається лише форварду "Вільярреала" Александеру Серлоту, який забив 23 м'ячі.

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зустрінеться з "Бетісом". Для підопічних Карло Анчелотті це буде репетиція перед фіналом Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Завершиться тур у неділю: "Валенсія" українського нападника Романа Яремчука завітає в гості до "Сельти", а "Барселона" на виїзді позмагається із "Севільєю".

Ла Ліга: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

"Реал" Мадрид (94 очки) достроково гарантував собі 36-й у клубній історії чемпіонський титул. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач, "Барселона", вигравала Ла Лігу 27 разів.

Срібні нагороди Примери здобула "Барселона" (82 очки), бронзові медалі виборола "Жирона" (78). Четверту позицію та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон забезпечив собі "Атлетіко" Мадрид (73).

У зоні Ліги Європи фінішують "Атлетик" Більбао (65) та "Реал Сосьєдад" (60). На сьомому місці, яке дає право наступного сезону виступити в Лізі конференцій, розташувався "Бетіс" (56).

Достроково втратили шанси зберегти прописку в еліті "Альмерія" (18), "Гранада" (21) та "Кадіс" (33).

Таблиця Ла Ліги після 37-го туру

Таблиця Ла Ліги після 37-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Знову змінили рішення: "Барселона" звільнила Хаві та вже знайшла нового головного тренера

УПЛ: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця